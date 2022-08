Actriz Anne Heche sufre terrible accidente: está quemada y entubada

La famosa actriz estadounidense Anne Heche sufrió graves quemaduras en su cuerpo y se encuentra intubada luego de un trágico accidente automovilístico en su vehículo, mientras conducía por Los Ángeles.

De acuerdo a un reporte del sitio de noticias TMZ, la actriz, de 53 años, conducía su mini cooper de color azul por una calle de un suburbio en Los Ángeles cuando chocó contra el estacionamiento de un condominio de departamentos.

Según TMZ transeúntes intentaron ayudar a la actriz de “Siete días y siete noches” a salir del vehículo, pero en vez de bajarse, condujo en reversa y tomó velocidad para continuar con su camino, impactando metros más adelante contra una casa, esta vez el impacto fue más fuerte, por lo cual su vehículo se habría prendido en llamas.

De acuerdo al reporte de TMZ hay indicios de que la actriz habría estado bajo la influencia del alcohol, aunque no hay una confirmación oficial de parte de la policía. “Su condición impide a los doctores realizarle pruebas para determinar si estaba conduciendo bajo la influencia del alcohol”, señala el sitio de noticias.

En diversas fotos aéreas se puede ver que la actriz está cubierta en una sábana blanca, se ve su espalda descubierta muy afectada y es retirada cuidadosamente en una camilla para ser trasladada en una ambulancia.

De acuerdo a TMZ, la actriz se encontraría en condición crítica, con graves quemaduras e intubada, pero se espera que sobreviva.

Anne Hache ha participado en diversas películas, como “Volcano”, “Donnie Brasco”, “Frente al tornado”. En reiteradas ocasiones ha revelado que, a pesar de que su padre era homosexual, abusó sexualmente de ella hasta que cumplió 12 años.

“Luego de siete años de terapia le conté a mi madre que había sido abusada por mi padre y ella me colgó el teléfono. Pasar por tanto trabajo para poder sanarme y ver que mi madre no se daba cuenta rompió mi corazón. En ese momento me dividí en dos, por lo que Anne, la mujer que había confrontado a su madre se achicó y emergió Celestia, donde podía oír la voz de Dios y pensaba que estaba loca”, señaló en una ocasión.

“Escapando del dolor de mi niñez bebí, fumé y consumí drogas. Tuve sexo con gente. Hice todo lo que pude para sacar la vergüenza de mi vida”, reveló tras confesar que en su personalidad imaginaria de Celestia podía sanar a las personas, ver el futuro y hablar diferentes idiomas”, afirmó.