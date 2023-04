Anitta firma contrato con una nueva disquera

Una de las super estrellas internacionales más audaces del siglo 21 e ícono global que rompió récords, Anitta, ha firmado con Republic Records en conjunto con Universal Music Latin Entertainment.

La noticia llega siguiendo su nominación en la categoría de “Mejor Artista Nuevo” en los Premios GRAMMY® 2023, así como una serie de movimientos históricos, incluyendo el Guinness World Records® como “Primer Artista Solista Latino en alcanzar #1 en Spotify Globally” y ganadora en 2022 de Best Latin en los premios VMA, EMA y AMA. Mientras tanto, su obra multilingüe de 2022, ‘Versions of Me’, acumuló miles de millones de reproducciones y ocupó lugares en las listas de los mejores álbumes de fin de año de Billboard, Rolling Stone, Stereogum, UPROXX, Variety y más.

Sobre la firma con Republic Records y Universal Music Latin Entertainment, Anitta compartió: “Después de estar en este negocio durante muchos años, quería encontrar socios que trabajaran como una familia. Después de reunirme con Monte, Wendy, su equipo en Republic y Jesús López, quedé impresionada. Su pasión, innovación, creatividad y visión es increíble. No solo me sentí tan conectada con ellos como artista, sino también a nivel humano. Supe de inmediato que estaba en casa”.

El fundador y director ejecutivo de S10 Entertainment, Brandon Silverstein, y manager de Anitta, dijo: “Monte, Wendy, Jesús y todo Republic, UMLE y el equipo global de UMG tuvieron un vínculo tan inmediato y fuerte con Anitta que estaba claro que entendían su visión y querían contribuir a su ejecución a escala global. Espero con ansias el futuro y no veo la hora de ver el próximo capítulo de Anitta”.

La co-presidenta de Republic Records, Wendy Goldstein, agregó: “Todos hemos admirado a Anitta desde lejos durante mucho tiempo. Ha catalizado la explosión de la música latina como una de sus artistas más importantes. Ha mantenido a Brasil cerca de su corazón en todo momento y le ha dado a su país una voz increíble en la arena mundial. Lo que está haciendo ahora musicalmente es alucinante, y estamos ansiosos por lanzarlo”.

Jesús López, Chairman & CEO de Universal Music Latin America & Iberian Peninsula, dijo: “Todos en este equipo, capitaneados por Anitta, con S10, Republic y UMLE tenemos un objetivo claro, escribir un nuevo capítulo de éxito de la música latina a nivel mundial. Anitta tiene todas las cualidades artísticas y humanas para ser la artista Brasileña más exitosa a nivel mundial. Nos sentimos muy afortunados por tener esta oportunidad, gracias Anitta por confiar en nosotros”.

Anitta, una artista femenina en constante ascenso en la industria de la música global

Desde su irrupción en Brasil hace seis años, la superestrella mundial nominada al Grammy Anitta se ha convertido en la artista líder de una nueva generación de música latinoamericana.

El primer sencillo de Anitta de 2022, “Envolver”, se convirtió en el mayor debut solista de un artista brasileño en la historia del Spotify Global Chart y rompió el récord de Anitta al alcanzar el número 1 en iTunes en 19 países. Ella también lanzó su último álbum “Versions of Me” en abril de 2022. El álbum de 15 pistas fue lanzado en español, inglés y portugués y tiene el récord de la mayor semana de streaming más grande para un artista brasileño en Spotify.

Ahora, Anitta ha superado los mil millones de reproducciones en Spotify. El verano pasado, ganó un MTV Music Video Award® 2022 en la categoría de “Mejor video latino” por “Envolver”, haciendo historia y alcanzando su segundo récord mundial Guinness como la “Primera Artista Solista Brasileña en ganar el MTV VMA a Mejor Video Latino” (Femenino).” La victoria siguió a una actuación explosiva de Anitta, quien hizo su debut en la transmisión de VMA con “Envolver”. En 2019, ella también ganó “Mejor Artista Femenina” en los Latin AMAs. A partir de 2014, Anitta fue nombrada “Mejor Artista Brasileña” en los MTV Europe Music Awards durante cinco años consecutivos.

Lo que debes saber sobre Republic Records, la nueva casa discográfica de Anitta

