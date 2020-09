¿Cómo es la relación de Angelique Boyer con el hijo de Sebastián Rulli?

Una de las parejas más estables y enamoradas en el mundo del espectáculo, es la conformada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli, verdaderamente se siente que el amor, y el respeto entre ambos fluye por los poros.

Con una relación sentimental que lleva seis años, alimentándose más cada día que pasa, la pareja de famosos no tiene entre sus planes casarse, se sienten muy bien con la relación que llevan.

La actriz abrió su corazón y en entrevista con Javier Poza en Radio Fórmula confesó que no tiene ninguna intensión de convertirse en madre.

“Realmente yo sigo pensando en que tal vez no sea mamá, es algo que de momento a mí no me mueve y humanamente, mundialmente, históricamente, cada vez menos…”, dijo la artista.

Sin embargo, la protagonista de la nueva telenovela “Imperio de Mentiras” de Televisa, indicó que ella y Rulli, quien tiene un hijo de 10 años de su relación anterior, hacen el papel de papás del pequeño Santiago.

“Sebas tiene un hijo, entonces de alguna manera esa mecánica en nuestra relación existe, porque cuando está Santi es prioridad, y hacemos cosas para Santi y se vuelve la mecánica de Santi, entonces es muy divertido y es muy agradable…”, manifestó la actriz, de 32 años.

La estrella de las telenovelas habló maravillas del niño, dejando ver que lo que dijo le nace del corazón y completamente convencida de sus palabras, ya que conoce al chico desde que era muy pequeñito y se ve el cariño tan especial que siente por él.

“Conocer a un niño tan lindo que siempre ha sido tan dulce conmigo, que es el reflejo de la educación que le han dado sus padres, que son adorables y muy divertidos y muy sensibles, entonces él es eso. Sí lo disfrutamos, lo tenemos en conjunto con Sebas. Sebas tiene una familia muy hermosa, muy numerosa, yo tengo una familia muy chiquita, entonces me complementan muy bien…”, subrayó la artista nacionalizada mexicana, quien también habló a plata blanca sobre lo que piensan ella y su novio del vínculo matrimonial.

“Del matrimonio, no creemos en el matrimonio, creemos más bien en la idea de luchar todos los días por estar juntos, un papelito no va a hacer que lo quiera más, tal vez pasa al revés, eso es lo que más bien hemos visto. Creo que vamos un poquito en contra de esos estándares de la sociedad que nos han pautado que así debe de ser…”, subrayó la protagonista de la exitosa telenovela “Teresa”.

Angelique, quien nació en Francia, también contó la posición que ha adoptado su padre en toda esta situación.

“Hoy en día mi papá me dice, ‘yo no te pido que te cases’, sería feliz que le diera un nieto… pero sabe que, si no, existe Santi, tengo sobrinitos y los sobrinitos por parte de Sebas, también Fernanda Castillo que también me va a dar un sobrinito…”, concluyó Boyer con una sonrisa en los labios.

