Ángela Aguilar responde a las fuertes criticas sobre su relación con Christian Nodal

Desde que confirmaron su relación, Ángela Aguilar y Christian Nodal han recibido fuertes criticas. “No se critica el ‘amor’ se critica la forma en como hicieron las cosas, esta una bebé de por medio, y el hate hacia ella es por el cinismo de comentar en fotos de Cazzu cuando se quería comer a su pareja”, dijo un internauta sobre las razones por las que Ángela y Nodal han recibido tantas fuertes criticas sobre su romance.

Pero Ángela asegura que no le importa lo que la gente diga de ella. “Que la gente diga lo que diga, yo sé quién soy”, dijo la cantante en una entrevista con la revista Quién.

“Recuerden cuando tuvieron 20 años, recuerden cuando se enamoraron por primera vez de verdad, recuerden que el amor es bonito y no tiene por qué ser sucio. No hay nada mal en esto, no hicimos nada, no matamos a nadie, no rompimos nada, es amor y somos cantantes. Tenemos 20 y 25 años y estamos aprendiendo a vivir, a amar, a ser adultos, dennos chance, luego les explicamos bien. No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho”, expresó Ángela.

“Mi niña hermosa, no le de explicaciones a nadie, usted haga lo que quiera y lo que su corazón le dicte. Viva su amor con toda su intensidad. Aquí nadie de los que la juzgan, le dieron explicaciones ni a las mamás de ellos, siempre se enamoraron de quien les dió”, comentó una fan de la cantante sobre la entrevista que dio a la revista.

Muchos criticaron por decir que es una jovencita enamorada de apenas 20 años

“A mis 20 años no me pasaba por la mente quitarle el marido a una mujer recién parida”

“Una quiere empatizar con ella por la sororidad y eso pero ella no ayuda cada vez que abre la boca 😐”

“Me enerva la sangre que justifique lo mal que hicieron las cosas con la edad 🥵 Asume las consecuencias de tus decisiones y punto @AngelaAguilar__Dijiste que ibas a ser la tía y terminaste siendo la madrastra, the audacity”.

“También tuve 20 años y a esa edad ya se sabe distinguir entre lo malo y lo bueno. Y no Angela no te la compramos, la juventud no justifica lo que se hace con alevosía y ventaja. No dan las fechas nena! Suerte porque la van a necesitar!”

“Mmmm no gracias, voy a seguir criticándola y crucificándola por hipócrita y mosquita muerta”