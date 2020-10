Ángela Aguilar sorprende como Catrina y comparte su “Altar de los Muertos” [VIDEO]

View this post on Instagram

En México deshacemos la muerte con nostalgia y dulzura. Amo la tradición de #ElDíaDeMuertos porque celebramos con mucho amor a todos nuestros seres queridos que ya no están físicamente con nosotros, pero que siempre pueden permanecer en nuestro corazón y en nuestros recuerdos. 🌼🌵✨💀🇲🇽