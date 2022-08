El ‘desgarrador’ mensaje de Andy Cohen tras muerte de Olivia Newton

El presentador y escritor Andy Cohen, publicó un sentido homenaje a la actriz y cantante Olivia Newton-John tras su muerte.

Andy Cohen publicó un tributo a la ‘reina’ Olivia Newton-John tras su muerte: ‘Descansa en paz, reina’

El lunes 8 de agosto, Cohen usó su Instagram para compartir un video de la icónica cantante el día que se anunció su muerte.

“Desesperadamente dedicado a TI, Olivia Newton John. Descansa en Paz, Reina. Gracias por la música”, escribió Cohen.

La mujer, mejor conocida por su papel protagónico junto a John Travolta en la película “Grease”, apareció en el programa de Cohen, “Watch What Happens Live”, y el Twitter del programa oficial compartió un clip del episodio junto con un mensaje.

“Estamos irremediablemente entregados a ti”, escribió la cuenta, junto con un emoji de un corazón roto. “Nuestros corazones están rotos por la pérdida de la legendaria estrella e ícono gay Olivia Newton-John. Gracias por los recuerdos. #WWHL”.

Varias Bravolebrities comentaron sobre la publicación de Cohen compartiendo sus propias condolencias.

“¡Dios mío, no!”, dijo Brad Goreski.

“Desgarrador”, dijo Margaret Josephs de RHONJ.

“Esta es una noticia triste. Ella era mi vecina en Malibú hace años. Era una persona encantadora con un alma amable”, escribió Camille Grammer de RHOBH. Sutton Stracke escribió: “La amaré por siempre”.

Mientras aparecía en un episodio de WWHL de 2016 junto a la estrella de “Sex and the City” Cynthia Nixon, Newton-John dio su opinión sobre “Grease 2”.

“Nos preguntaron”, le dijo a Cohen sobre la película. “Se acercaron a John y a mí para que lo hiciéramos y no pasó y no pensé que iba a suceder y luego lo hicieron con otras personas. Así que ese es mi recuerdo de eso”.

La estrella también recordó haber visto la película con su esposo y Travolta. Era la primera vez que su esposo veía la icónica película.

“Pasa mucho tiempo en la selva amazónica, así que realmente no la había visto”, dijo Newton-John a People. “Así que John Travolta nos invitó a cenar, fuimos a su casa. Y tenía su avión estacionado afuera como tú. Y nos invitó a subir al avión para el desierto. Porque le dije que [John] nunca había visto la película. Y tenía la película en el avión mientras estábamos en el desierto. Así que así la vio”.

John Easterling anunció la muerte de su esposa: “Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años”

Su muerte fue oficializada a través de un comunicado de su esposo, John Easterling, en su cuenta oficial de Instagram.

“Dame Olivia Newton-John (73 años) falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”, dijo el comunicado. “Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su situación con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria a @onjfoundation”.

