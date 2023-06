Andrés Parra intervenido quirúrgicamente ¿Qué le pasó al actor?

El pasado sábado 3 de junio, que se celebraba el Día Internacional de la Bicicleta, al actor colombiano Andrés Parra, no le fue nada bien. El famoso de 43 años y conocido por participar de grandes series de narcos, como en la de su interpretación como Pablo Escobar, en “El Patrón del mal”, escribió en sus redes sociales con ese humor característico que lo identifica:

“A todo marrano le llega su diciembre! Ñeramente hermosa hoy me tocó a mí. Después de 10 años montando bici celebro el Día Internacional de la Bici con mi 1era caída ‘seria'”, mencionó Parra en su cuenta de Instagram. “Tres fracturas en la mano izquierda, dedito meñique, metacarpianos 4 y 5, uno de los cuales q requiere cirugía. ¡Me siento demasiado pro! ¡Lojamo cochinadas! ¡Manden fuaaaaaaaaah!”.

La publicación la acompañó con una foto hecha desde una cama de hospital, en donde se le ve con una bata azul, un tapabocas, con su mano ensangrentada, y con una expresión de bastante sorpresa.

De acuerdo con People en Español, el actor, no dio detalles de su estadía en el centro médico, ni de como seguirá su proceso de recuperación. Es de señalar, que Andrés, con fines de bajar de peso, y por mantener un estilo de vida saludable, desde años atrás decidió rodar por las carreteras de Colombia en su caballito de acero, sus grandes rutas ciclísticas las ha venido acompañando de otros actores colombianos que también gustan de este deporte entre ellos Julián Román y Juan Pablo Raba.

Parra, no se dejó abatir por la situación que atraviesa, y por el contrario se mostró muy positivo. Pidió a sus más de 754 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, le enviaran fuerzas y buenos augurios en su cirugía.

Los comentarios de inmediato no se hicieron esperar y cientos de mensajes de apoyo le llegaron al artista.

“Sólo existen dos tipos de ciclistas…bienvenido a los que ya se cayeron! A mejorarse pronto❤️”, escribió Juan Pablo Raba.

La actriz Natasha Klauss también envío su mensaje de apoyo: “A mejorarte pronto❤️.

“Pronta recuperación mi ñero! Animo! 🙌”, escribió Esteban Santos, hijo del ex presidente Santos.

Luego de este pronunciamiento, Parra se volcó a sus historias de Instagram, donde mostró toda la evolución de su visita al médico, desde mostrar su dedo en primer plano con la sangre aún fresca saliendo de él, hasta la compañía que recibió en la clínica, pues al parecer siempre contó con la presencia de uno de sus hijos, a quien muestra en una de las fotos, de acuerdo con La Vanguardia.

En dichas historias también reveló más detalles previos a su cirugía, aprovechando para agradecerle a todos sus seguidores el amor y el cariño que le han expresado en este momento tan delicado, que el caleño se tomó con su característico sentido del humor satírico y existencialista, dejándole saber a sus fans que todo tiene solución y todo saldrá de la mejor manera.

Finalmente, una última foto, luego de salir del quirófano, la cual acompañó del mensaje “La vida es bella. Coronamos cochinadas”, dejó mas tranquilos a los cientos de admiradores del talentoso actor, quienes esperan volver a verlo pronto tanto en las pantallas del cine y la televisión, como pedaleando su bicicleta.

Andrés Parra habló sobre sus heridas de infancia

En una entrevista con El Heraldo hace pocos días se publicó un video titulado ‘El Falso Sistema De Creencias Chimbas’, en donde Andrés decidió referirse a las creencias que se tienen y como estas logran influir en varios aspectos de la vida diaria: “Son una fuente de sentimientos infalibles”, destacando acciones como ser puntual o “portarse bien”.

Como siempre, Andrés reído de las situaciones de la vida, declaró tener un problema de “discapacidad mental”, pero del que dijo había un ejercicio que llegó a practicar y que le sirvió mucho en su etapa estudiantil.

“Como ustedes saben yo tengo una discapacidad mental con el tema de la pareja a mí me dan un pico y yo ya me enamoro, me quiero casar”. De acuerdo con el actor, esto se debió a una herida de abandono o rechazo en su infancia. No obstante, afirmó que esta condición no le impedía sentir gran amor por el mismo.

Informa El Heraldo que Andrés, aprovechó para hacer una reflexión al respecto en la que mencionó que lo importante es darse cuenta de estas actitudes para que sean analizadas comparándola con lo que se vive: “Cada vez que la contrastan con la realidad les genera incomodidad y trabajen esa creencia”.

Dijo que es esto lo que permite no solo romper las creencias que se tienen, entre lo que está bien y lo que está mal para llegar “a la luz”, con el propósito de poder tener una vida más placentera.

Finalmente, el actor caleño realizó un ejemplo con las expectativas que se tienen en una relación y como luego se revela el ego, el poder y lo que se cree merecer, siendo, a su parecer, emociones cargadas de situaciones vividas en el pasado sin resolver.

