Andrés García amenaza con el suicidio si no mejora su salud – VIDEO

El actor mexicano Andrés García hizo encender las alarmas de sus fans, familiares y amigos con un doloroso video en el que amenazó con el suicidio si no mejora su salud. El artista, considerado una de las grandes leyendas del mundo del espectáculo de habla hispana, está sufriendo importantes problemas y enfermedades, que lo tienen desesperado.

Las palabras de Andrés García quedaron registradas en un video publicado en su canal de YouTube, que concluye con las palabras “espero que esta no sean las imágenes finales de la última leyenda que queda de la época de oro del cine mexicano”. Antes reveló cuál es su plan para quitarse la vida y se vio como su deteriorada salud lo tiene muy, pero muy quebrantado.

El que ha vivido de cerca lo difícil que pueden ser los últimos años para una persona que ha abusado de su cuerpo, puede entender la desesperación del actor mexicano. A sus 81 años, García está pagando los excesos de su juventud, que incluyeron bebida, drogas, tabaco, velocidad, violencia y muchas, pero muchas mujeres. Como consecuencia, Andrés García tiene varios hijos, algunos de ellos famosos.

Hoy en día, el actor mexicano padece de varias enfermedades. Sufre de una anemia severa, causada por los problemas que le dejó la leucemia que sufrió hace tres décadas. También tiene diabetes, depresión y recientemente fue diagnosticado con cirrosis hepática. Está tomando una medicina que le genera confusión, pero además ha registrado acumulación de líquido en el estómago, confusión, dificultad para caminar y para hablar.

En el pasado tuvo cáncer de próstata, de piel y múltiples fracturas causadas por peleas y una muy severa en la espalda provocada por un accidente mientras conducía un auto de carreras.

Lleva varios años retirado en una de sus casas en el mexicano Puerto de Acapulco, pero los dolores y malestares que siente constantemente lo llevan a crisis de mal humor e ideas suicidas.

Fue lo que provocó la más reciente crisis depresiva, que documentó en su canal de youtube. El video comienza con las palabras:

“Queridos amigos, estos últimos días me he sentido muy cansado y débil, tanto que volví a tropezar. Y sí, otra vez me lastimé. En este programa les muestro lo sucedido y todo lo que conllevo mi caída, consecuencia de mi estado de salud que va decayendo cada día más. Con certeza les digo, siento que estoy cerca de mi final”.

“No quiero vivir así. Ya tengo la pastilla que me dio la doctora Margarita. Cuando llegue el momento me la tomo. Lo que queda por saber es si me mandan a cremar o conseguir una lanchita y me ponen ahí y le prenden fuego”.