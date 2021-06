Miss Universo Andrea Meza responde a críticas por tener novio

La Miss Universo 2021 Andrea Meza respondió a la fuerte crítica de una usuaria que le dijo que si quería andar de romance pues mejore le hubiese dado la oportunidad a otra para ser reina. Meza inmediatamente le contesto dejando claro que lo que haga con su vida privada no le afecta en nada a lo laborar.

La usuaria escribió lo siguiente sobre Meza y su novio, el tiktoker llamado Ryan Antonio. “Muy bonita pareja y todo”, escribió la usuaria. “Pero si lo que quería era andar de novia mejor le hubiera dado la oportunidad de participar a alguien más. Por fin gana México y ella debería concentrarse en su puesto no en estar pasándola padre con su novio, sinceramente da mala imagen”.

A lo que Meza le respondió: “Cada quien decide cómo manejar su vida privada. El gran problema que enfrenta la mujer en el ambiente laboral es que se piensa que si tiene familia (novio, esposo, hijos, etc) no va a dar el ancho en un puesto importante por estar “distraída”. Muchas hemos demostrado que no es así y la mujer no debería ser juzgada por ese factor. Yo trabajo 100% entregada a mis labores y mis tiempos libres los manejo a mi gusto, sin esconderlos porque esa es la imagen que quiero dar: una mujer real que sabe mantener un equilibrio en su vida”.

Andrea Meza es una ingeniera de software. Además es una defensora de los derechos de las mujeres y contraria a la violencia de género. También es embajadora de turismo de Chihuahua. La modelo es graduada de la Universidad Autónoma de Chihuahua como ingeniera en sistemas, una carrera dominada por hombres. Eso no es todo, Meza tiene un emprendimiento de ropa deportiva, denominada: “amaw” (por Andrea Meza ActiveWear).

Tras ser coronada como Miss Universo, se rumoró que le quitarían la corona

Al siguiente día de ser coronada Miss Universo, se rumoró que Meza estaba casada. Cabe mencionar que una de las estrictas reglas para participar en el certamen de Miss Universo es que las participantes no puede estar casadas.

Los rumores surgieron tras salir a la luz unas fotografías de Meza en vestido de novia posando junto al supuesto novio sobre unas rocas. Pero todo se aclaró cuando el modelo explicó que eran fotos para promocionar el estado de Chihuahua.

Andrea Meza confirmó su romance con Ryan Antonio en mayo

Meza confirmó su romance con el tiktoker Ryan Antonio en el mes de mayo. Desde entonces Meza y Ryan no han parado de compartir en redes sociales mensajes, momentos, imágenes y mucho coqueteo con sus seguidores, dejando ver claramente que están muy enamorados.