Madre y abuela de la misma bebé: El caso de Ana Obregón causa controversia

El caso de la española Ana Obregón, una reconocida actriz, presentadora, modelo, guionista y bióloga de 68 años quien tomó la decisión de ser madre y abuela por gestación subrogada, tiene a todo el país español sumido en la polémica.

Según La Vanguardia, la avanzada edad de la actriz, la dudosa ética de la práctica a la que recurrió y la cuestionable salud mental de la presentadora empujó a cientos de personas a comentar la noticia en un debate nacional que llegó hasta el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, a Ana Obregón, no le importa nada más en este momento si no el hecho de haber cumplido la última voluntad de su ya fallecido hijo, Alejandro Lecquio García, quien quería tener en este mundo parte de su descendencia.

Durante lunes en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 1 millones de seguidores, Ana Obregón publicó dos fotografías que capturan un mismo momento: la fotografía de Aless hace 30 años cuando ella le da el biberón y la de su nieta haciendo la mismo. La publicación la acompaña de una emotiva carta en la que expresa el derecho de vivir a su hija y nieta.

En el mensaje se lee:

❤️𝓐𝓶𝓸𝓻❤️ Cuando las miradas de amor infinito no necesitan palabras. Quién me iba decir a mí que 30 años después estaría dando el biberón a tu hija , mi Aless. Ojalá siguieras aquí con nosotras. Ojalá el cáncer no te hubiera robado el derecho a vivir , ojalá perdones desde el cielo a los que ahora niegan el derecho a vivir de tu hija. Y a ti , mi Anita, te cuidaré y te protegeré , nunca te faltará mi amor inconmensurable ni nada económico, porque para eso tu abuela trabajó 40 años, esperando que tu papá lo heredara algún día y solo espero que cuando seas mayor rodeada del amor de todos tus primos , de tus 11 tíos , de tu abuela y de tu papá en el cielo seas una mujer fuerte , feliz, generosa , solidaria y sana, y que perdones como yo lo he hecho a los que te negaron tu derecho a vivir. Gracias mi Anita , por devolverme la vida ❤️

Además en la carta, la orgullosa mamá y abuela le promete a su retoño, estar siempre para ella, para que nunca le falte nada, dejando claro que nada ni nadie van a empañar su felicidad, y que lo que verdaderamente siente “es algo que solamente los padres o madres que han perdido a un hijo van a entender”, según Hola.

¿El padre de Aless está molesto?

🔴 Alessandro Lequio, dolido en 'El programa de Ana Rosa': "Me produce tristeza, rabia, que mi hijo sea una vez más protagonista". 🗣️"No voy a comentar nada que le afecte en ningún sentido", ha dicho el colaborador, que ha vivido una mañana complicada👇 https://t.co/8gp9tGTo7O — verTele! (@Vertele) April 10, 2023

Según el portal Lecturas, la bebé recién llegada al mundo hace escasas dos semanas, no es la hija de Ana Obregón, sino su nieta, puesto que para su concepción ha sido empleado semen de su hijo Alejandro Lecquio García, que este mismo congeló con la esperanza de ser padre algún día. Hoy, el progenitor del joven se ha querido pronunciar. Y lo ha hecho, como siempre, a su manera y respetando la memoria del veinteañero. Cabe recordar que el hijo de la pareja falleció un 13 de mayo de 2020 a causa de un cáncer.

“Yo creo que Lequio es nombre”, decía, desligándose del todo con una vinculación familiar con la pequeña nacida en Miami, Estados Unidos, a través de un vientre de alquiler. Como imaginarás, esta situación, como todo lo relacionado con Álex, es tremendamente triste, es muy triste, y complicado, muy complicado”, acababa acertando a decir Alessandro. “Me produce tristeza y rabia que mi hijo sea el protagonista de la actualidad”, les decía a sus compañeros de ‘El programa de Ana Rosa’, que tenían que tocar uno de los temas candentes de los últimos días, según Lecturas.

Alessandro Lequio desea seguir defendiendo su manera de llevar el luto, en silencio, en la más absoluta intimidad. “Hoy me siento muy presionado porque sé que hay una gran expectación por lo que yo pueda decir, pero siento desilusionaros, porque no voy a comentar absolutamente nada. En la vida, cada uno lleva el luto como puede y cómo quiere. Cuando me hijo murió el 13 de mayo de 2020, desde el primer momento, todos habéis sido testigos de que mi única opción ha sido el silencio. Nunca he comentado nada. Nunca he enseñado lo que yo sentía y nunca he dicho ni una sola palabra. Y eso es lo que voy a seguir haciendo”, fueron sus palabras según Semana.

LEER MÁS: Muere Julián Figueroa: ¿Quién es Imelda Garza, esposa y madre de su hijo?