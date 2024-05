Empeora la salud de Ana Gabriel ¿Qué tiene la cantante?

Con la frase “necesito tiempo” comenzó la publicación de la famosa cantante mexicana Ana Gabriel, en la que da a conocer a sus seguidores que su estado de salud no es el mejor, y que por tanto pasara un tiempo alejada de los escenarios.

La interprete de famosas canciones como “Simplemente amigos” compartió en por medio de su cuenta en Instagram y desde un hospital en Santiago de Chile las complicaciones de salud que presentó, y que la llevaron a cancelar su gira de conciertos en Paraguay y Brasil.

“Amigos (…) quiero informarles, no una buena noticia, la influenza se complicó y se volvió neumonía. Por órdenes médicas debo permanecer bajo reposo absoluto, bajo vigilancia de ellos, y medicamentos”, puntualizó Ana Gabriel, a través de su video publicado.

Ana Gabriel no entró en detalles sobre su enfermedad, pero si señaló que ella fue responsable de lo que esta sucediendo al no atender a las recomendaciones médicas.

“Quizá me sentí valiente y no hice caso de las indicaciones médicas, pero bueno, aquí estoy, aun así con todo y mi pesar, comunicarles lo que está sucediendo. Les agradezco mucho su comprensión. No me suelten de la mano (…) pero por mi salud es que yo me tengo que cuidar para poder cumplir con toda la gira hasta diciembre”, añadió la cantante.

¿Qué le paso a la cantante?

https://x.com/pulzo/status/1793271249109729728

Es de recordar que Ana Gabriel se encontraba en una gira por Suramérica, y en momentos en que daba su concierto en el Movistar Arena de Santiago de Chile el pasado 21 de mayo, la mexicana se sintió mal, con una dificultad respiratoria que la obligaba entre canción y canción a usar una mascara de oxigeno.

Finalmente al concluir el espectáculo la cantante fue traslada por su equipo hasta el centro asistencial.

“Les agradezco esta noche, que me dio Santiago, su comprensión, su corazón, su amor, pero sobre todo la complicidad a lo que me estaba pasando. Siento mucha pena decirles que fue un gran esfuerzo para mí esta noche, pero que ustedes me llenaron de tanto amor, que logré salir, no como hubiera querido, no como se lo merecen”, expresó la cantante en el video, de acuerdo con InfoBae.

https://x.com/alanjbrito/status/1790738464763179221

Según la artista, ha tenido que posponer conciertos en Santiago de Chile y en Asunción, Paraguay. “Con pesar les comunico que la fecha de mañana, Movistar Arena, se pospuso de nueva cuenta para el 7 de junio y Paraguay para el 11 de junio, Brasil sigue en pie si los médicos me dan luz verde”, publicó en Instagram. “Gracias a todos y mis disculpas por este malestar que les causo. Necesito tomarme un tiempo para descansar adecuadamente y poder cumplir con ustedes, mi querido público”.

Publimetro informó que como era de esperarse, varios de los seguidores de la cantante no se tardaron en comentar, deseándole pronta recuperación: “Ana, agradezco su concierto de anoche, pero por favor no vuelva a cantar nunca más en esas condiciones de salud, nosotros sus fans vimos el esfuerzo que la señora hizo para sacar adelante ese concierto. Personalmente, para mí fue angustiante verla cantar así ¡¡Cuide su salud!! ¡Queremos tenerla por mucho tiempo! ¡RECUPÉRESE PRONTO, LA AMAMOS!”, fue una de las declaraciones de uno de sus fanáticos que más reacciones recibió.

