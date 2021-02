Ana De La Reguera es la nueva embajadora de Colgate [ENTREVISTA]

La afamada actriz Ana De la Reguera es la embajadora oficial de la nueva pasta de dientes Colgate Renewal de la prestigiosa compañía Colgate, una de las más confiables en cuidado bucal.

Para la actriz mexicana, su sociedad con Colgate es de suma importancia por el rol fundamental que juega una sonrisa hermosa y saludable para sentirse segura frente a las cámaras en sus diversos proyectos en la industria de la actuación.

“En esta profesión y en la vida en general, es tan importante cuidar de mi sonrisa productivamente de la misma manera que cuido mi piel, incluyendo cuidar de mis encías porque son la mitad de mi sonrisa. Al agregar la pasta de dientes Colgate Renewal a mi rutina diaria, puedo ayudar a mantener mi sonrisa saludable hoy y en el futuro”, destacó la intérprete con reconocimiento a nivel mundial.

La nueva pasta de dientes Colgate Renewal fue creada por expertos en el cuidado de las encías para ayudar a revertir el daño temporal de las encías, y así tener una sonrisa hermosa y revitalizada.

Colgate Renewal viene en tres presentaciones Whitening Restoration (Restauración Blanqueadora), Enamel Fortify (Fortalecimiento de Esmalte) y Sensitivity Repair (Reparación de Sensibilidad), para cubrir diferentes necesidades, mientras protege la salud de tus encías. Disponible ahora, la pasta de dientes Colgate Renewal ($6.99 a $9.99 en las presentaciones de 3 oz.) está disponible en la mayoría de los principales minoristas. Visita el sitio web oficial para obtener más información.

En una conversación exclusiva con AhoraMismo.com, Ana De la Reguera nos conversó sobre su sociedad con Colgate y de sus nuevos proyectos en la industria de la actuación.

Disfruta de la entrevista con Ana De la Reguera para AhoraMismo.com

1. ¿Cómo te sientes siendo embajadora de Colgate en el lanzamiento de este nuevo producto?

R: “La verdad es que me siento bien afortunada porque primero es una marca que a toda la gente le da confianza, nunca anuncio cosas por anunciar. Creo definitivamente en el producto, me pone muy contenta. Es algo que no solamente utilizo sino en lo que también creo. Esta nueva pasta es muy preventiva y nadie nos habla de esto, entonces me gusta traer esa conciencia de cuidado bucal para el público.”

2. Siendo una estrella con reconocimiento a nivel mundial, ¿qué tan importante es para ti el cuidado bucal?

R: “Imagínate lo importante que es… Primero porque es una de las primeras cosas que observas en pantalla y dos porque las escenas de los besos o estar con gente muy cercana. La verdad es que como actor debes tener mucha limpieza y mucha prevención en el cuidado de tus dientes y de tu boca, es la carta de la presentación. A mí me gusta cuidarla y tenerla bien, que la gente se me quiera acercar o tenga una escena en donde esté hablando muy cerca con alguien y que no incomode a la gente, al contrario. Es fundamental para la carrera.”

3- Háblanos un poco sobre “Ana”, tu serie que se encuentra disponible actualmente en los Estados Unidos por la plataforma Pantaya. ¿Cómo recibiste la noticia de la nominación a los Premios GLAAD?

R: “Estoy feliz, imagínate. La verdad es que el hecho de haber podido estar nominados como ‘Mejor Serie’ es un honor. Lo que me gusta mucho de ‘Ana’ es que nunca se habló como una serie LGBTQ, es una serie y punto. Hay muchos personajes que son representados, pero que no es sobre eso. Así es la vida, eso es lo normal y no hay que hacer una serie sobre eso para tener una representación. Yo lo que siempre traté con ‘Ana’ es que fuera algo que es la vida, lo que es normal y lo que hay que esperar de la vida. Creo que la gente lo recibió muy bien.”

4. Próximamente estrenas varios proyectos en la industria de la actuación, pero me gustaría que fueses tú quien nos cuente un poco sobre ello.

R: “Estreno ‘La Purga’ que es una película que hice con Universal y es la quinta saga de ‘La Purga’, y también ‘Army of the Dead’ que es para Netflix con Zack Snyder que es el director, es una película de zombies. También estoy filmando una serie que saldrá más adelante, pero que ahora no puedo hablar de eso… Tengo muchas cosas por venir, también personales”.

5- Cuéntanos sobre tu labor con la Fundación Veracruzana.

R: “Veracruzana es una fundación que lleva diez años funcionando y de la que estoy muy orgullosa. Fue a raíz del huracán Karl que fue en 2010, a partir de eso yo reconstruí la zona de la antigua Veracruz (México) que es de donde soy yo. Después de eso, construí un museo, una casa de cultura y tuve programas de residencias para artistas. Ha sido una fundación que creció mucho, afortunadamente. He podido apoyar mucho a la comunidad de Veracruz, en especial a la de la antigua Veracruz, y con la que sigo trabajando. Estuve en diciembre en Veracruz y tenemos una nueva exposición, con todo lo de la pandemia lo que tenemos es que desde tu teléfono, puedes ponerlo en cada obra de los artistas que han pasado por allí y te da toda la información. Hemos hecho cosas para renovarnos y muy contenta de seguir ayudando y llevando turismo a ese lugar que sufrió mucho después del huracán.”

Sigue a AhoraMismo en Instagram