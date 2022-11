¿Cómo ver los American Music Awards en vivo? LIVE STREAM

La quincuagésima edición anual de los American Music Awards se transmitirá en vivo el domingo 20 de noviembre a las 8 p.m. Hora del Este/Pacífico en ABC.

Si no tiene cable, puede ver una transmisión en vivo del programa en FuboTV o DirecTV Stream, que incluyen ABC en la mayoría de los mercados y vienen con una prueba gratuita.

Esas son las dos mejores opciones de transmisión en vivo si está cortando el cable, pero también hay otras alternativas, así que aquí hay una guía completa sobre las diferentes formas de ver la transmisión en vivo de los AMA 2022 en línea:

Nota: Heavy puede ganar una comisión de afiliado si se registra a través de un enlace en esta página

Puedes ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratis FuboTV TV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver los AMA 2022 en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV , LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede mirar en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no los registra.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en cada uno, y puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Prueba gratis de DirecTV Stream

Una vez que se haya registrado en DirecTV Stream, puede ver los AMA 2022 en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en mercados seleccionados) y más de 65 canales de TV en Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita:

Obtenga Vidgo

Una vez que se haya registrado en Vidgo, puede ver los AMA 2022 en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 65 canales de TV a través de Hulu With Live TV, que ahora también incluye acceso a ESPN+ y Disney+ sin costo adicional:

Obtenga Hulu With Live TV

Una vez que se haya registrado en Hulu With Live TV, puede ver los AMA 2022 en vivo en la aplicación Hulu, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S , PlayStation 4 o 5, Nintendo Switch, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Hulu.

Si no puede mirar en vivo, Hulu con Live TV viene con su extensa biblioteca a pedido (que incluye la mayoría de los programas después de que se transmiten) y 50 horas de almacenamiento en la nube DVR (con la capacidad de actualizar a “Enhanced Cloud DVR”, lo que le brinda 200 horas de espacio DVR y la capacidad de avanzar rápidamente a través de comerciales).

Previa de los premios American Music Awards 2022

Presentado por Wayne Brady y con actuaciones de Carrie Underwood, Imagine Dragons, J.I.D, P!NK, Tems, Wizkid, Yola, Anitta, Ari Lennox, Bebe Rexha, Charlie Puth, David Guetta, Dove Cameron, GloRilla, Lil Baby y Stevie Wonder, los American Music Awards 2022 honrarán lo mejor del año pasado en música de todos los géneros.

La superestrella Lionel Richie será honrada con el Icon Award, según el comunicado de prensa de ABC, “lo que lo convierte en el único artista en la historia en aparecer en el escenario de los AMA en cada década desde el inicio del programa”.

Continúa:

El Icon Award honra a un artista cuyo cuerpo de trabajo ha marcado una influencia global en la industria de la música. Como parte del reconocimiento, el ganador de 17 AMA subirá al escenario para aceptar su premio número 18 y recordará sus canciones más icónicas y sus logros de AMA a lo largo de los años.

“Estoy inmensamente agradecido por una carrera que me ha llevado a lugares a los que nunca imaginé que iría, desde estadios de todo el mundo hasta platós de estudio y el escenario de los AMA”, dijo Richie en un comunicado. “Puedo recordar una de las primeras veces que pude actuar en los AMA. Fue cantar ‘We Are the World’ entre los músicos más icónicos de mi generación, por lo que es surrealista recibir este reconocimiento 36 años después”.

“Lionel Richie ha tenido un profundo impacto en innumerables personas en todo el mundo y en la industria de la música en general”, agregó el productor ejecutivo y showrunner Jesse Collins. “Desde los millones de dólares recaudados debido a ‘We Are the World’ hasta la influencia global que su sonido único aún tiene hoy, Richie es la definición de una leyenda viviente y honrarlo con el AMAs Icon Award es una obviedad”.

Los aspectos más destacados del rendimiento incluyen:

• La ocho veces nominada a los AMA, P!NK, interpretará su nuevo sencillo, “Never Gonna Not Dance Again”. Programada para ser lanzada el 4 de noviembre, la presentación televisiva de estreno mundial les dará a los fanáticos una vista previa emocionante de su nueva música.

• La superestrella del country, ganadora de 17 AMA y poseedora del récord de Álbum Country Favorito de todos los tiempos, Carrie Underwood, interpretará su exitosa canción “Crazy Angels” de su último álbum, “Diamonds & Rhinestones”.

• La banda de rock Imagine Dragons, cuatro veces nominada este año, subirá al escenario para una actuación épica junto al rapero de Atlanta J.I.D. El sencillo de la banda, “Enemy”, está nominado a Canción de rock favorita, una de las cuatro nuevas categorías de premios AMA presentadas este año.

• El nominado a Artista favorito de Afrobeats, Wizkid, y el nominado por primera vez a los AMA, Tems, subirán al escenario, marcando la primera vez que ambos artistas actúan en los AMA. Su hit signle nominado por AMA, “Essence”, está nominado a Canción Favorita de R&B.

Los 50th American Music Awards se transmiten en vivo el domingo 20 de noviembre a las 8:00 p.m. Horas del Este y del Pacífico en ABC.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Bono de navidad: ¿Existe el aguinaldo en Estados Unidos?