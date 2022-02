¿Cómo ver American Idol 2022 en línea?

La serie de competencia de canto de telerrealidad de larga duración “American Idol” regresa para su histórica vigésima temporada el domingo 27 de febrero a las 8:00 p.m. hora del Este/Pacífico en ABC.

Si no tiene cable, aquí hay algunas formas diferentes de ver una transmisión en vivo de “American Idol” en línea de forma gratuita:

Puedes ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) y más de 100 canales de TV en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de FuboTV

Una vez registrado en FuboTV, puede ver “American Idol” en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

Si no puede mirar en vivo, FuboTV viene con 250 horas de espacio de DVR en la nube, así como una función retrospectiva de 72 horas, que le permite ver la mayoría de los programas a pedido dentro de los tres días (y a veces más) de su conclusión, incluso si no los registra.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. ABC (en vivo en la mayoría de los mercados) está incluido en cada uno, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Prueba gratuita de transmisión de DirecTV

Una vez registrado en DirecTV Stream, puede ver “American Idol” en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

Si no puede ver en vivo, DirecTV Stream también viene con 20 horas de almacenamiento de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a horas ilimitadas).

Puede ver una transmisión en vivo de ABC (en vivo en mercados selectos) y más de 65 canales de TV en Vidgo, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Prueba gratuita de Vidgo

Una vez registrado en Vidgo, puede ver “American Idol” en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

Avance de 'American Idol' 2022





Play



It’s full SPEEDO ahead starting Feb. 27 on ABC! – American Idol 2022 | #Shorts 2022-01-25T21:01:22Z

“American Idol” está de vuelta para su vigésima temporada. Ryan Seacrest, quien ha estado en el programa desde el principio, regresa como presentador y Katy Perry, Luke Bryan y Lionel Richie regresan como jueces.

“Luke, Katy, Lionel y Ryan son íconos de la industria y la música que se han convertido en sinónimos de ‘Idol’ en ABC”, dijo Rob Mills, vicepresidente ejecutivo de Entretenimiento Alternativo y Sin Guión de Walt Disney Television, en un comunicado. “Su poder estelar es inigualable y su apoyo es un regalo para nuestros concursantes que se han beneficiado profundamente de su sabiduría durante las últimas cuatro temporadas, y están listos para hacerlo nuevamente. A medida que comenzamos una temporada trascendental, creo que es seguro decir que este equipo de ensueño ha cimentado oficialmente su legado en ‘Idol’”.

Esta temporada, los jueces buscan a la próxima superestrella de la música en Nashville, Tennessee, Austin, Texas y Los Ángeles, California. Esta temporada también presentará el primer “boleto de platino”, que se entregará a un cantante en cada una de las tres ciudades de audición. Ese cantante podrá tomarse un pequeño descanso durante el primer día de la Semana de Hollywood. Durante ese día, descansarán sus voces y observarán a otros artistas para saber con quién quieren hacer un dúo.

En una sesión de preguntas y respuestas con la gira de prensa de invierno de la Asociación de Críticos de Televisión de 2022, los jueces dijeron que la selección de canciones es clave y que siempre se ríen cuando un audicionado canta una de sus propias canciones (los jueces).

“La selección de canciones es clave. Nos dice quiénes son como artistas. Nos dice cuán agudos son como artistas. Nos dice qué tan bien informados están sobre hacia dónde quieren llevar su carrera. Cuando están rockeando y están haciendo buenas elecciones de canciones, cuando hacen una mala, pensamos que no deberían haber hecho eso”, dijo Luke Bryan.

“A veces eligen una de nuestras canciones y decimos,

Está bien… camina por el tablón”, dijo Katy Perry, pero agregó: “Pero nos sorprendemos de vez en cuando. Hubo una chica que hizo ‘Harleys in Hawaii’ que realmente me sorprendió una vez. Yo estaba como, wow, niña. No me canten sin trabajo”.

Lionel Richie también intervino para decir que lo que lo mantiene regresando a “American Idol” es que el programa es un “microcosmos de cómo debería ser el mundo”.

“Representamos a Estados Unidos y al negocio de la música y venimos de muy diferentes ámbitos de la vida. Pero al mismo tiempo, podemos unirnos y celebrar una cosa, los unos a los otros”, dijo Richie”, agregó. “Nos lo tomamos personal. Cuando vienes a ‘American Idol’, es la familia ‘American Idol’. No hay nada más que decir. Entonces, lo que tratamos de mostrarle a Estados Unidos es quiénes somos como Estados Unidos de América… cuando vengan a ‘American Idol’, verán a los Estados Unidos de América que retratamos tan brillantemente”.

La temporada 20 de “American Idol” se estrena el domingo 27 de febrero a las 8:00 p.m. hora del Este y del Pacífico en ABC.

Esta es la versión original de Heavy.com

