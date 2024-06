Amazon Music y Primavera Sound: ¿Cómo ver el festival?

Amazon Music presenta la 22ª edición de Primavera Sound, el festival internacional de música, para brindar a los fans de la música de todo el mundo un fin de semana de presentaciones electrizantes y acceso detrás de cámaras, todo transmitido en vivo desde la vibrante ciudad de Barcelona del 30 de mayo al 1 de junio.

¡El festival Primavera Sound de este año será una experiencia inolvidable para los asistentes y para los espectadores en casa! Amazon Music ofrece asientos en primera fila con presentaciones llenas de acción y con grandes artistas como Charli XCX, Deftones, Rels B y Peggy Gou, que comienzan a la 1:30 PM ET/10:30 AM PT, todos los días a través de la transmisión en vivo en Prime Video, Canales de Amazon Music En Vivo y Amazon Music en Twitch.

Los amantes de la música podrán sintonizar las actuaciones de artistas como: American Football, Amyl and the Sniffers, Arab Strap, Atarashii Gakko!, Balming Tiger, Barry Can’t Swim, Bikini Kill, Blonde Redhead, Charli XCX, Clipse, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Dillom, Disclosure, Dorian Electra, El Mató a un Policía Motorizado, Ethel Cain, Justice, Maria Hein, Militarie Gun, Mount Kimbie, Mujeres, Omar Apollo, Phoenix, PJ Harvey, Pulp, Rels B, Renaldo i Clara, Roísín Murphy, Romy, Roosevelt, Royel Otis, Silica Gel, Sofia Kourtesis, The Last Dinner Party, The Lemon Twigs, The National, Troye Sivan, Water From Your Eyes y Yo La Tengo, entre otros.

También como novedad para 2024, los aficionados a los podcasts podrán escuchar toda la acción desde el Parc del Forum, con dos episodios exclusivos de Reyes del Palique en Amazon Music. El podcast, dirigido por Fizpireta y Uyalbert, grabará dos episodios especiales cubriendo el festival.

Canales de Amazon Music en Twitch:

Canal uno: Emisión en inglés: twitch.tv/amazonmusic

Canal dos: Emisión en inglés con subtítulos en español: twitch.tv/amazonmusicenvivo

Canal tres: Emisión en español con subtítulos en español: twitch.tv/amazonmusices

Los canales uno y dos emitirán los mismos contenidos, con subtítulos diferentes. El canal tres ofrecerá únicamente contenidos adicionales de actuaciones.

SINTONIZA EN PRIME VIDEO

Prime Video day three

