AMANDA BYNES sola y desnuda por las calles de Los Ángeles: ¿Qué le pasa a la actriz?

La ex actriz infantil y adolescente Amanda Bynes , de 36 años, vuelve a acaparar titulares pues, de acuerdo a diferentes medios de Estados Unidos, fue encontrada “sola y desnuda” deambulando por una peligrosa área del centro de Los Ángeles durante la madrugada del domingo 19 de marzo, lo que encendió todas las alarmas ante una evidente recaída en su larga lucha por recuperar su salud mental.

De acuerdo al portal de noticias TMZ, la actriz fue encontrada “sola y desnuda” por un área del centro de Los Ángeles, y habría sido ella misma quien pidió ayuda a un auto que estaba circulando diciéndole al piloto que “acababa de atravesar un episodio psicótico” y fue la propia Bynes quien llamó a los servicios de emergencia.

Fuentes dentro de la policía de Los Ángeles, aseguran a TMZ que Bynes fue llevada a una estación cercana en donde luego de ser evaluada, fue puesta en “detención psiquiátrica 5150“, que es el número de la Sección del Código de Bienestar e Instituciones de la Ley del Estado de California que permite que una persona que esté padeciendo de una crisis de salud mental pueda ser involuntariamente detenido por 72 horas en un hospital psiquiátrico para saber si representa un peligro para los demás, para sí mismo, o si está gravemente discapacitado.

De acuerdo con la Sección 5150, una persona puede ser detenido involuntariamente en el hospital hasta 72 horas. Esto no quiere decir que necesariamente se le mantendrá durante la totalidad de las 72 horas; esto significa que los hospitales psiquiátricos cuentan con el derecho legal de hacerlo en caso de que se determine que es necesario.

Al momento se desconoce más información sobre el estado de salud de Amanda Bynes.

Una historia larga y difícil

No es la primera vez que Amanda Bynes enfrenta este tipo de problemas. Hace más de una década la chica incendió la entrada de la casa de un vecino luego de una serie de incidentes erráticos que llevaron a su madre a solicitar su tutela legal, al mejor estilo de otra estrella adolescente, Britney Spears.

En 2014, acusó a su propio padre de abuso sexual, para luego desmentirlo argumentando que un “microchip” implantado por él mismo en su cerebro, para controlarla, fue lo que le “hizo decir esas cosas”.

Tiempo después reveló que abusó de diferentes sustancias como la cocaína y el MDMA, pero indicó que lo que más le hizo daño fue la droga por prescripción Aderall.

En 2022, cuando la tutela de sus padres terminó, la chica mantuvo un perfil relativamente bajo hasta hoy, cuando vuelve a las noticias por las razones equivocadas.

A comienzos de los 2000 Amanda Bynes se hizo un nombre en el cine por películas como She’s The Man, What A Girl Wants, Easy A y Hairspray, consolidándose como una de las figuras adolescentes más prometedoras de la pantalla grande.