Alfombra Roja de los Globos de Oro 2024: Peores vestidos

Los Globos de Oro dan inició a la temporada de premios. Ya que es la primera premiación a principio del año. Este año en la alfombra roja no podrían faltar los peor vestidos.

han comenzado oficialmente y, si bien muchas estrellas adornaron la alfombra roja con looks impresionantes, algunas estrellas A fallaron seriamente con sus conjuntos.

Desde volantes exagerados y colores llamativos hasta atuendos contrastantes y vestidos de formas extrañas. Así es, el evento más elegante del año también tuvo sus fracasos de la moda.

En honor a algunas de las películas y programas de televisión más importantes del año pasado, la entrega anual de premios tuvo lugar en el Hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California.

Karen Gillan también entró en la lista gracias a su peculiar número recortado que estaba hecho de extraños círculos blancos.

Rosamund Pike llevaba un vestido negro con mangas y zona del pecho de rejilla, que combinó con un velo extraño.



La estrella de The Last of Us, Bella Ramsey, fue vista con una chaqueta con cuello azul con cremallera y pantalones grises.

Billie Eilish optó por una falda marrón y una chaqueta de traje de gran tamaño, que combinó con calcetines rosas con volantes y zapatos planos negros.

La actriz Erika Alexander optó por un excéntrico vestido morado cubierto de estrellas rosas

La actriz Helen Mirren quedó en segundo lugar con su conjunto violeta brillante, que contenía mangas exageradas.

El look de Janelle James tenía mangas de color verde neón que se extendían hasta el suelo.

La cantante Selena Gomez encabezó la lista de las peor vestidas de los Globos de Oro 2024 con un vestido rojo enormemente abultado.

El vestido transparente de Emily Blunt estaba cubierto de adornos dorados que se excedieron un poco.