¿Álex Rodríguez está disfrutando los rumores de divorcio de Jennifer Lopez?

Alex Rodríguez está disfrutando de los rumores de que su ex prometida Jennifer López y su esposo, Ben Affleck, podrían estar al borde del divorcio porque lo considera “karma”, según un informe de la revista In Touch.

La revista basó su informe del 5 de junio en fuentes anónimas. “Alex se vino abajo cuando J.Lo se escapó con Ben”, dijo la fuente a In Touch.

“Ver que [Jen] obtenga algo de karma por sus acciones es bastante dulce, incluso si [A-Rod] no lo admitiría públicamente”, agrega la fuente. “Todos sus amigos saben que él ha estado esperando que las cosas entre ella y Ben se estrellen y se quemen”. Rodríguez no ha confirmado los comentarios y los rumores de divorcio de López y Affleck tampoco han sido confirmados.

Alex Rodríguez creía que Jennifer López ‘lo arrojó a la basura’, dicen los informes

La fuente le dijo a In Touch que romper con López fue el “peor año” de la vida de Rodríguez.

“Él sintió como si ella lo hubiera tirado a la basura cuando recibió una mejor oferta de Ben y eso le hizo mucho daño. Pasó de planificar una boda a verla casarse con otra persona en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos”, añadió la fuente a la revista. “Fue el peor año de su vida y, para empeorar las cosas diez veces más, J. Lo no sentía ni una pizca de empatía por él. Ella hacía alarde de su romance con Ben cada vez que podía”.

Aunque Rodríguez siguió adelante con su novia Jaclyn Cordeiro, “Eso no significa que no vaya a disfrutar viendo este choque de trenes”, concluye la fuente. “Todavía guarda mucho resentimiento hacia J. Lo y se siente más que justificado”, dijo la fuente a In Touch.

López y Rodríguez se separaron en 2021 después de comprometerse en 2019, según Billboard. En 2022, Rodríguez habló positivamente sobre su tiempo con López en un podcast de Martha Stewart. “Mira, lo pasamos muy bien”, dijo. “Más importante aún, siempre ponemos a los niños en el centro de todo lo que hacemos. Esto es lo que les contaré sobre Jennifer, y el otro día les dije a algunos de mis colegas aquí que ella es el ser humano más talentoso que he conocido”.

Jennifer Lopez y Ben Affleck están vendiendo su casa conyugal, dicen los informes

TMZ informó el 8 de junio que López y Affleck están tratando de vender la casa de 60 millones de dólares que compraron juntos después de casarse.

Aunque no se ha confirmado, TMZ informó que la pareja “claramente va por el camino del divorcio”. Affleck vive en una casa de alquiler en Brentwood, según TMZ.

Un anuncio en su sitio web informó a los fanáticos que López estaba cancelando su gira de verano de 2024 en Estados Unidos, “ESTA SOY YO… EN VIVO”.

“Jennifer se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos”, dice la publicación.

En su sitio web, López declaró que estaba “completamente desconsolada y devastada por haberte decepcionado. Tenga en cuenta que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Te prometo que te lo compensaré y estaremos todos juntos de nuevo. Os quiero tantísimo a todos. Hasta la proxima vez…”

