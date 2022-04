Alejandro Sanz estrena el video musical “Yo No Quiero Suerte” (+MÍRALO AQUÍ)

Alejandro Sanz estrena el videoclip de la canción “Yo No Quiero Suerte”, una declaración de intenciones en la que se apuesta por una vida intensa y sincera, dónde no tiene cabida la suerte o el azar y todo recae en lo que tienes cerca, en lo que uno mismo se ha construido.

“Yo No Quiero Suerte” está incluido en su último álbum: ‘SANZ’ (El disco más vendido en unidades físicas del 2021 y Disco de Platino en España, N1 en iTunes en Latinoamérica y USA Latin Albums).

Esta obra audiovisual, protagonizada por el propio Alejandro Sanz, está cargada de detalles. El cantante Madrileño se convierte en nuestro guía a lo largo de un viaje lleno de colores y emociones, dónde descubriremos hasta 5 escenarios diferentes en un abrir y cerrar de ojos.

MIRA AQUÍ EL VIDEO OFICIAL DE “YO NO QUIERO SUERTE” DE ALEJANDRO SANZ

Play

Alejandro Sanz – Yo No Quiero Suerte (Vídeo Oficial) Yo No Quiero Suerte, ya disponible para descarga y streaming: umusices.lnk.to/ynqs facebook.com/ASanzOficial instagram.com/alejandrosanz twitter.com/AlejandroSanz tiktok.com/@alejandrosanz #AlejandroSanz #YoNoQuieroSuerte Music video by Alejandro Sanz performing Yo No Quiero Suerte. © 2022 Universal Music Spain, S.L.U. 2022-04-27T22:00:01Z

El videoclip está dirigido por Gus Carballo y Adrián Egea Grespán, y producido por Music Content Factory; grabado en plano secuencia con alteraciones de zoom, se convierte en el aliado perfecto de Alejandro Sanz para canalizar la atención en esta historia.

Tras más de dos años de espera y el rotundo éxito conseguido en su última gira “La Gira”, de la que disfrutaron más de 200.000 personas en España en 5 conciertos agotados y con la que ha recorrido las principales ciudades de Estados Unidos y de Latinoamérica, Alejandro Sanz regresa a los escenarios de España con su nuevo espectáculo “SANZ EN VIVO”, en el que repasará sus grandes éxitos y los temas de su último álbum de estudio, ‘SANZ’ que entró directo al #1 en la lista TOP 100 álbumes y en la lista Top 100 vinilo.

Actualmente, Alejandro Sanz se encuentra de gira por Latinoamérica y el próximo 4 de junio arrancará su nueva gira “SANZ EN VIVO” en Madrid en el marco del Wanda Metropolitano que lo llevará a recorrer 13 ciudades terminando el 30 de Julio en La Palma.

Alejandro Sanz: Lo que debes saber sobre el artista

Desde su debut en 1991 con ‘Viviendo Deprisa’ Alejandro Sanz se ha establecido como uno de los artistas más conocidos e influyentes del mundo, con más de 25 millones de discos vendidos. Todos sus álbumes han sido certificados platino en España, Latinoamérica y Estados Unidos.

Es además el artista español con el mayor número de premios Grammy en la historia, con un total de 4 americanos y 25 Latin GRAMMY. En 2017, fue honrado por la Academia de Grabación Latina como Persona del Año, en reconocimiento de su carrera y significativas contribuciones filantrópicas.

A lo largo de su carrera, Sanz ha colaborado con diferentes artistas de renombre de todas partes del mundo, incluyendo intérpretes como Alicia Keys, Shakira, Destiny’s Child, Laura Pausini, The Corrs, Ivete Sangalo, Emeli Sandé, Juanes, Juan Luis Guerra, Marc Anthony, Alejandro Fernández, Camila Cabello, Nicky Jam y el legendario Tony Bennett.

Alejandro Sanz fue elegido como representante de Europa en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para interpretar una emotiva versión del clásico IMAGINE (la obra inmortal que John Lennon grabó en 1971), arreglada por Hans Zimmer, junto a otras cuatro figuras del mundo de la música: John Legend representando al continente americano, Keith Urban por Oceanía, Angelique Kidjo por África, y las voces del Suginami Children´s Choir de Japón como representantes de Asia.

El artista madrileño obtuvo recientemente su propia estrella en el célebre Paseo de la Fama de Hollywood y ha sido designado Hijo Predilecto de Andalucía.