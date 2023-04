Alejandro Sanz y Shakira tienen un “hijo” mayor de edad: Así celebraron

Alejandro Sanz y Shakira están de celebración, pues el primer “hijo” de ambos cantautores ya cumplió la mayoría de edad y continúa siendo su más grande éxito. Se trata de “La Tortura”, la colaboración que ambos crearon y al momento continúa siendo un emblema de la música en español.

La canción fue escrita por Shakira y producida por Luis Fernando Ochoa, su más grande compañero musical, quien también trabajó con ella en su álbum “Donde Están los Ladrones?” y por su puesto, en el ahora icónico “Pies Descalzos”.

La canción habla sobre el dolor que causa una relación tóxica y como a pesar de todo, uno sigue sintiendo atracción por la otra persona. La letra es muy intensa y emocional, y Shakira y Alejandro Sanz logran transmitir perfectamente la pasión y el dolor que hay detrás de cada palabra. Shakira comienza cantando la primera estrofa, mientras que Alejandro Sanz se une a ella en el coro. La voz de ambos artistas se complementa perfectamente, y juntos logran crear una atmósfera única.

18 años de “La Tortura”

Shakira, para celebrar esta fecha importante en su catálogo musical, compartió una escena del video y el link para verlo en YouTube, con un pastel de cumpleaños nombrando a Alejandro Sanz:

Por supuesto que Sanz hizo lo propio, compartiendo un mensaje que decía “Tal Día Como Hoy: Pero en el 2005, se estrenaba el sencillo de Shakira con la colaboración de Alejandro Sanz, “La Tortura”.

Un camino de premios

No sólo favorita del público, sino también de la crítica. Uno de los premios más destacados que recibió “La Tortura” fue el Grammy Latino a la “Mejor Grabación del Año” en el 2006. Este galardón reconoce la excelencia en la producción y la calidad musical de una canción, y es uno de los premios más importantes que se entregan en la industria de la música latina.

Además del Grammy Latino, “La Tortura” también recibió otros reconocimientos en el 2006, incluyendo el premio “Canción del Año” y “Grabación del Año” en los Premios Billboard de la Música Latina. Estos premios reconocen la popularidad y el éxito comercial de una canción, así como también su calidad musical.

La canción también ganó el premio ASCAP de la Música Latina en el 2007, otorgado por la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores, que reconoce el talento y la creatividad en la composición de canciones en la música latina.

Pero no solo la canción “La Tortura” ha sido galardonada, el video musical también ha recibido premios importantes. En el 2006, el video musical ganó el premio “Mejor Video del Año” en los Premios MTV Latinoamérica, reconociendo la calidad de la producción y la dirección del video.