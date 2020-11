Alejandro Sanz presenta oficialmente a su novia en las redes. ¿Quién es Rachel Valdes?

Alejandro Sanz ha oficializado ante sus fans su relación con Rachel Valdés. El artista español lleva más de un año de relación amorosa con su compañera actual, pero hasta ahora no había la había compartido con sus seguidores en las redes sociales.

Sanz y Valdés comenzaron a salir incluso antes de que se anunciara que su matrimonio con la española Raquel Pereira había llegado a su fin. El cantante y la esposa de sus dos hijos menores, Dylan y Alma, no tuvieron un divorcio calmado, pero las cosas entre ellos parecen haberse encauzado.

Aunque las revistas de chismes de famosos acusan a Valdés de causar la ruptura del segundo matrimonio de Alejandro Sanz, ninguno de los involucrados en el fin de la relación han hablado del tema. Lo que sí se ha ido sabiendo es quién es la hermosa mujer de ojos verdes que capturó el corazón del artista.

De dónde es Rachel Valdés

Nacida en La Habana y de residencia entre Madrid y Miami, Valdés y Sanz se conocieron en una de sus estadías en el sur de Florida, donde el cantante residía desde hace años. El mundo del espectáculo latino posó los ojos en ella gracias a Marc Anthony y Gente de Zona.

La mujer fue la modelo del video de “Traidora”, la canción que El Flaco y los reyes del cubatón sacaron en 2016

Es una artista gráfica

Según sus redes sociales, Valdés es una de las artistas más destacada de la ola de nuevos talentos que están saliendo de la isla caribeña. No solo es conocida por su relación con el cantante, sino que se ha destacado por su talento como pintora y fotógrafa.

Ya en su país era reconocida por sus instalaciones en El Malecón de La Habana y ha sido galardonada internacionalmente, con residencias artísticas en Estados Unidos y Europa.

A Alejandro Sanz le ha tocado volver a ser papá de un niño pequeño

La nueva pareja del artista tiene un hijo, que es la luz de sus ojos. El chiquito que tiene el nombre de Max cumplió seis años en agosto de 2020 y su privacidad es protegida por sus seres queridos. Rara vez se ve en las redes y nunca su cara está de frente.

Por su parte, Sanz es un padre de cuatro: Manuela, Alexander, Dylan y Alma.

¿Habrá boda?

Tanto Alejandro Sanz como Rachel Valdés ya han llegado antes al altar. El artista ya tiene dos divorcios encima. Antes de su ruptura con Perera, Sanz se había casado con la modelo mexicana Jaydy Mitchel, quien es la madre de su hija mayor Manuela.

Por su parte, Valdés estuvo casada con un hombre catalán, cuyo nombre no se conoce. Apenas se sabe que era mucho mayor que ella. Parece ser una tendencia en sus relaciones, pues entre el músico y la pintora hay unos 30 años de diferencia.