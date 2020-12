Alejandro Fernández recibe importante reconocimiento por su álbum “Hecho en México” ¿De qué se trata?

Tras ganar el Latin GRAMMY a Mejor Álbum Ranchero/Mariachi y obtener una nominación al GRAMMY en la categoría de Mejor Álbum de Música Regional Mexicana, Alejandro Fernández, el máximo exponente de la música mexicana a nivel mundial, continúa cosechando éxitos con Hecho en México, su álbum 100% mariachi que ahora fue nombrado entre los 50 Mejores Álbumes del 2020 por la revista Billboard.

Escucha “Hecho en México” haciendo click aquí

Lanzado en febrero de este año, Hecho en México debutó como Álbum Latino y Álbum Regional Mexicano #1 en las listas de Billboard en Estados Unidos y Puerto Rico, marcando el séptimo álbum en su carrera en liderar esta lista y el primer álbum Regional Mexicano en liderar la lista Latina en tres años. Aunado a esto, Hecho en México debutó en la posición #1 en la lista de ventas en México, marcando el séptimo álbum en su carrera en liderar esta lista además de debutar en la posición #1 en iTunes en México y Estados Unidos, y en países como Canadá, España, Colombia, y Chile entre otros. A la fecha, Hecho en México ha alcanzado el #1 en la radio de Estados Unidos y México con tres sencillos consecutivos.

“Este año ha sido de colaboraciones y de celebración de nuestra tan amada música mexicana junto a mis colegas del género, todos los medios y programadores de radio, y ustedes mi público. Momentos como estos, nos enseñan que la colaboración sobrepasa toda competencia, y que en la unión está la fuerza siempre. Para mis mexicanos, para los latinos en todas partes del mundo, no están solos, Hecho en México es para ustedes.”– Alejandro Fernández

“Caballero”, primer sencillo del álbum, debutó en el #1 en iTunes México y en la lista de música regional mexicana en los Estados Unidos, liderando la radio en ambos países por varias semanas consecutivas. Un éxito rotundo, el tema de la autoría de José Luis Roma recibió una nominación al Latin GRAMMY como Mejor Canción Regional Mexicana y ha acumulado a la fecha más de 250 millones de reproducciones y vistas en plataformas digitales.

Alejandro Fernández – Caballero (Video Oficial)Alejandro Fernández – Caballero (Official Video) Subscribe to Alejandro Fernández's YouTube channel here: https://www.youtube.com/user/alejandrofernandez?sub_confirmation=1 Listen to "Caballero" here: https://umle.lnk.to/CaballeroYD Follow Alejandro Fernández: Official Site: http://www.alejandrofernandez.com/ Facebook: https://www.facebook.com/alejandrofernandezoficial/ Twitter: https://twitter.com/alexoficial Instagram: https://www.instagram.com/alexoficial Lyrics: Desde el día en que te miré Ibas bien acompañada Ibas con él de la mano De repente te reías, de reojo me… 2019-10-03T22:00:11Z

Posteriormente, el segundo sencillo del álbum, “Te Olvidé” alcanzó a su vez la posición #1 en las listas de Regional Mexicano, además de ingresar dentro del Top 10 de iTunes en 13 países.Proclamada por la revista Rolling Stone como una “canción que necesitas saber”, el tercer sencillo del álbum, “Decepciones”, brindó a Alejandro la oportunidad de hacer historia al convertirse en el primer artista latino en el mundo en estrenar un video musical en Facebook y posicionarse por tercera vez en el mismo año como líder de la radio Regional Mexicana en Estados Unidos.

Alejandro Fernández – Te Olvidé (Video Oficial)Alejandro Fernández – Te Olvidé (Official Video) Subscribe to Alejandro Fernández's YouTube channel here: https://www.youtube.com/user/alejandrofernandez?sub_confirmation=1 Listen to "Te Olvidé" here: https://afernandez.lnk.to/TeOlvide Follow Alejandro Fernández: Official Site: http://www.alejandrofernandez.com/ Facebook: https://www.facebook.com/alejandrofernandezoficial/ Twitter: https://twitter.com/alexoficial Instagram: https://www.instagram.com/alexoficial Lyrics: Yo también sé jugar y me hubiera divertido es mejor que llorar y sentirme mal herido Si me dolió tu adiós… 2020-01-17T00:00:10Z

Este nuevo logro para “El Potrillo” llega luego de que el artista ofreciera una deslumbrante presentación durante la 21a Entrega Anual del Latin GRAMMY donde obtuvo el galardón a Mejor Álbum Ranchero/Mariachi el cual dedicó a las víctimas de los recientes huracanes en Chiapas, Tabasco y el sur de México. En apoyo a todos los damnificados, Alejandro donó MXN $1,000,000.00 a la Cruz Roja Mexicana.

Durante los últimos meses y a pesar de la cancelación de conciertos en vivo, Alejandro Fernández ha permanecido muy activo, buscando siempre la manera de conectarse con sus seguidores, y prestando su voz a diversas causas sociales que impactan a la comunidad. Al comienzo del confinamiento, Alejandro formó una alianza con el Dr. Juan Rivera de Univisión para compartir por televisión nacional y plataformas digitales información vital acerca del COVID-19. Consciente del impacto de la pandemia en la comunidad artística, el artista lanzó una conmovedora interpretación del emblemático tema de Joan Sebastián, “Eso y Más”, en apoyo a los músicos y trabajadores afectados por el COVID-19. Las ganancias netas del tema están siendo donadas a las fundaciones MusiCares COVID-19 Relief Fund en Estados Unidos y a MúsicaMéxico COVID-19 en México.

El pasado octubre, el cantante ofreció un histórico concierto via livestreaming alrededor del continente americano. América A Una Sola Voz reunió a más de 150.000 espectadores en 19 países. Alejandro usó la oportunidad para recordar a sus fans sobre la importancia de votar y una semana después, junto a sus colegas artísticos y mediáticos, lanzó la campana “Vota Por Nosotros” que incitó a los votantes latinos en los Estados Unidos a salir a votar en las elecciones del 3 de noviembre.