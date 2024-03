Alejandro Estrada enfrentó a Nataly Umaña en LCDLF Colombia [VIDEO]

Durante la noche de este domingo 10 de marzo de 2024, en el reality show La Casa de los Famosos Colombia vivió uno de sus momentos más tensos y más esperado por todos los colombianos que han seguido semana a semana, el inicio del show presentado por RCN y Vix.

La colombiana de telenovelas Nataly Umaña ingresó a LCDLF Colombia e inició un romance con el modelo y cantante panameño, Miguel Melfi, sabiendo a que afuera, se encontraba su esposo, Alejandro Estrada con quien tenía una relación de 12 años de casados, y era una de las parejas más estables del país.

A la actriz, nacida en la ciudad de Ibagué, y que se hizo famosa por su papel en la serie “El cartel de los Sapos” se le ha visto dándose unos besos muy apasionados con el joven, a quien le lleva una considerada diferencia de edad. Ambos han derrochado romance y ternura dentro de la casa, pero afuera, los internautas se han sentido muy enojados con Umaña al no respetar a su esposo y exponerlo ante todo el país.

A raíz de esto, el país entero se conmocionó tras el actuar de la colombiana, y las redes sociales comenzaron a estallar, pidiendo que su esposo, se pronunciara al respecto y fuera ingresado al show.

Tras varias semanas de esperar el tan ansioso momento, se confirmó la entrada de Alejandro Estrada al reality show en la sección de “Congelados”, en donde, ninguno de los participantes se puede mover. Tras una semana de invitados, la cereza del pastel fue el esposo de la actriz, quien ingresó para poner punto final a su matrimonio.

Alejandro Estrada enfrentó a Nataly Umaña y a su amante: ‘Hasta nunca’

En medio de la dinámica de ‘Congelados’, ‘El jefe’ de la casa le dio la oportunidad de terminar su matrimonio al también actor y empresario Alejandro Estrada, debido a las actuaciones de quien fue su esposa, hasta este domingo. Con los 19 participantes ‘congelados’, Estrada ingresó y encaró a Nataly Umaña, le entregó su anillo de matrimonio y le dio fin a una relación matrimonial.

!Ante esta oportunidad tan bizarra que nos da la vida, antes los ojos de toda Colombia de todas las personas que puedan estar viendo en este momento. Siempre confié en nosotros, siempre confié en nuestra relación, siempre confíe en que podíamos superar cualquier adversidad”, inició diciendo el esposo de Nataly Umaña.

Y continuó: “No entiendo por qué nunca me dijiste que según tú nuestra relación venía muy mal, porque es algo que se pudo haber hablado en privado antes o después. Esto me lleva a pensar, y a todo Colombia, a todas las personas que me veían, a ustedes chicos, que siempre, siempre, siempre, siempre, en toda relación, lo más importante es saber decir las cosas, sabérselas decir a tiempo, porque si tú y yo, por lo que dices, hubiéramos hablado a tiempo, abiertamente, tranquilamente, como te lo dejé saber antes de que vinieras acá, no tendríamos que estar soportando tanto dolor”.

“Has dicho que lo nuestro, pues ya no tiene nada, perfecto, no pasa nada, está muy bien. Solo digo que no fue la forma. Me vengo a ser a un lado de tu vida, está clarísimo que es lo que deseo, es una decisión tomada, es un ciclo cerrado y vengo a eso, a esta casa, a enfrentarme, a decir esto, a decirle a todo el público en Colombia, los que me han apoyado, los que no, los que te apoyan, los que no, que no lo hago por lo que muchos piensan en el país. Simplemente, lo hago porque siempre tuve presente que lo que tú y yo vivimos estaba construido bajo algo sólido y verdadero”, añadió ante la mirada de su ex esposa.

Y finalizó diciendo: “Gracias por todo. Gracias. De verdad, gracias. Sé feliz. Sé muy feliz, ¿vale? Y ojalá esto, esto que está sucediendo en esta casa por lo que viniste, cumpla con todas tus benditas expectativas y te enseñe realmente lo que tú valoras en la vida. Chao. Hasta siempre. Hasta nunca”.

Cuando Alejandro salió de la casa, los concursantes pudieron moverse y hablar, tras la prueba de “congelados” Nataly, bastante tranquila, aunque con lágrimas en sus ojos, habló de su situación con su esposo, asegurando que su matrimonio no iba por buen camino, y que en el reality show, volvió a sentirse diferente, ante las caricias y el romance con Melfi.

“Para nadie es un secreto, es el hombre más espectacular, más caballero, más amoroso, más fiel”, dijo para referirse a su esposo y agregó que tenían una relación linda y bonita y “que por eso nunca la terminábamos, porque siempre era como vamos a luchar. Las cosas cada vez iban cayendo, sé que es muy difícil que alguien me vuelva amar como él me amó tan bonito. Él no es feliz conmigo. Yo puedo ser egoísta, tengo que dejarlo ser, yo quiero volver a ver a ese Alejandro que tenía esa energía que hace reír, que era carismático…Por eso le pido perdón a la familia de Alejo, le pido perdón a mi familia, les pido perdón a nuestros amigos, porque me imagino que la prensa lo tiene contra la espada de la pared, al igual que la gente, la familia, los amigos”, dijo la actriz.

