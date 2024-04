¿Quién es Alejandra Rodríguez, ganadora de Miss Buenos Aires a los 60 años?

Con la inclusión al certamen de belleza más importante del mundo, millones de seguidores han quedado atónitos al enterarse que una de las aspirantes a Miss Argentina 2024 es una mujer de 60 años que llega a la competencia para traspasar todas las barreras y el mito de que la belleza está en la juventud y en ciertos estereotipos.

Alejandra Rodríguez, originaria de La Plata, abogada de profesión, asesora de un hospital y periodista, compitió contra otras 34 candidatas en edades entre 18 y 73 años, pero fue ella quien obtuvo el título Miss Buenos Aires 2024. Ahora su meta es ir por el la corona de Miss Argentina, que se celebrara el próximo 25 de mayo.

“No me imaginé que iba a tener semejante repercusión”, comentó al canal argentino América TV, de acuerdo con MARCA. luego de ganar el concurso en Buenos Aires. “Es el primer certamen en la historia que es inclusivo, con relación a la edad, a las características físicas, a las tallas, a los pesos, esto lo hace revolucionario”, refirió.

Sin embargo, Alejandra Rodríguez dice tener una “una vida común, como cualquier persona que trabaja” y que por ello, decidió inscribirse por la convocatoria “tan inclusiva”. “Estoy muy feliz de estar representando este nuevo paradigma en los certámenes de belleza”, dijo también al canal argentino El Trece.

¿Cómo se conserva bella y joven?

De acuerdo con People en Español, aseguró que ella tiene buenos hábitos, una actitud positiva frente a la vida y ante los desafíos. Por eso, reconoció que el participar en el certamen de belleza es algo que ella nunca hubiera pensado hacer. Lo básico es tener una vida sana, alimentarse bien, tener actividad física”, reveló.

Y aseguró: “Trato de hacer el ayuno intermitente, estar un lapso de tiempo sin ingerir alimentos para que el organismo se vaya desintoxicando, creo que eso ayuda bastante. Intento comer comida orgánica —muchas frutas, muchas verduras— usar buenas cremas, ese tipo de cuestiones”.

La candidata sexagenaria indicó, de acuerdo con El Confidencial, que no se ha realizado ninguna cirugía estética, y que solo es su buena genética, una vida tranquila y de disfrute de todo lo que le rodea. Dice que le llena la vida meditar y apreciar el regalo de la naturaleza. Le gusta el sol, la tranquilidad, sentarse frente al mar y escuchar el sonido de las olas y los animales.

Un Miss Universo inclusivo

La Organización del certamen mundial, abrió sus puertas a una belleza más inclusiva, un concurso adaptado a la ideología avanzada del siglo XXI, en donde la edad, la apariencia física, el estado civil y las discapacidades no tienen cabida, según MARCA.

De hecho, otra de las mujeres que hace historia en este certamen es Haidy Cruz, representante de Republica Dominicana de 47 años, madre de dos hijos, entrenadora de salud y experta en fitness quien aspira a coronarse como como la Miss Universo 2024 de su país.

“Siempre me llamó la atención participar en un concurso de belleza. Sin embargo, debido a que me convertí en madre a una edad temprana, nunca pude hacer realidad ese sueño. Miss Universo, que promueve la inclusión, me ofreció la oportunidad de perseguir mi sueño. Mi voz interior me instó a intentarlo, a experimentar el viaje en lugar de simplemente escucharlo”, contó a HOLA USA.

