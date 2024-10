Alejandra Guzmán se cae en el aeropuerto: ¿Estaba borracha?

Alejandra Guzmán sufre aparatosa caída al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México. Los reporteros que estaban presente captaron el momento cuando la cantante cayó al piso sin tropezarse con ningún obstáculo. Ahora se dice que Guzmán podría haber estado borracha. “Alejandra venía muy eufórica…ella pierde solitita el equilibrio y se cae. Al principio pensé que se le había metido una maleta y se había tropezado o una banqueta. Ella sola había perdido el equilibrio”, dice Gustavo Adolfo Infante a Pica y se Extiende. ¿Qué pasó?

La cantante viajaba junto a su madre, Silvia Pinal, de 94 años, cuando fue abordada por la prensa en el aeropuerto de Ciudad de México. La prensa la empezó a perseguirla mientras ella iba acompañada de su seguridad. Mientras caminaba se encontró con una fan o amiga y la abrazó. Cuando se despide de ella, Guzmán se tropieza =pero sin ningún obstáculo- y cae al piso . Su equipo de seguridad trata de pararla. Ya cuando la ayudan a ponerse de pie, la llevan a una camioneta negra, donde permaneció agachada unos segundos.

Tras ver el video muchos especulan que Guzmán estaba ebria. Pero no ha sido confirmado. Hasta ahora la Guzmán no ha enviado un comunicado sobre lo sucedido.

Reacción del público

“Parece tomada, no se ve normal”, comentó un seguidor en el video.

“Según Alejandra está superando el alcoholismo, pero por lo que se ve el alcohol la superó a ella. Es increíble lo que hace no tener fuerza de voluntad”

“Pobre Silvia, cómo la trae la hija borracha”

“Se ve que actúa rara”

Otros no creen que estaba ebria:

“Ebria? AMARILLISTAS, se les olvida el problema de cadera que ella padece. “Periodista ” acosadores, y después salen a publicar cualquier pendejada”, comentó un usuario.

“Si la dejarán caminar. Ebria o no, es difícil caminar con tanta gente alrededor estorbando”, comentó otro.

“Y cómo No se va a caer si ustedes se le quieren tirar encima🙄. Déjenla tranquila, acaso no saben de las operaciones que tuvo en las caderas. Espero las cosas no hayan pasado a mayores y te da una pronta recuperación ❤️‍🩹🙏🏽🙏🏽🙏🏽🙏🏽”

Dicen que su caída es karma

Algunos fans dicen que la caída de Guzmán fue karma. Resulta que hace unos días la cantante subió un video a sus historias de Instagram mostrando a su madre haciendo señas obscenas a la cámara, la cual estaba dirigida a toda esa gente que critica a la familia Pinal Guzmán.