Fotos de Alec Baldwin llorando tras jueza anula juicio

Una fiscal especial que renunció el viernes al caso de homicidio involuntario contra Alec Baldwin dijo que lo hizo porque sentía que el estado debería haberlo desestimado voluntariamente.

La jueza Mary Marlowe Sommer desestimaría el caso contra Baldwin ese mismo día y lo desestimó “con prejuicios”, lo que significa que no se pueden volver a presentar cargos contra el actor.

Baldwin, de 66 años, se había enfrentado a un cargo de homicidio involuntario por la muerte accidental a tiros de la directora de fotografía Halyna Hutchins, asesinada en 2021 en un set de Nuevo México para la película “Rust” mientras Baldwin sostenía un revólver destinado a ser utilizado como accesorio. La armera de “Rust” Hannah Gutiérrez-Reed fue condenada en marzo por un cargo de homicidio involuntario en el tiroteo y sentenciada a 18 meses de prisión.

“Basado en mi evaluación de la evidencia que conocía y que vi cuando me uní a este caso, había numerosos clips de la filmación en el set que mostraban que el Sr. Baldwin, desafortunadamente, sí participó en algunas payasadas con esta arma”, dijo Erlinda Ocampo Johnson a Chris Cuomo de NewsNation el viernes por la noche.

“Por ejemplo, un individuo que fue entrevistado por los investigadores de OSHA y testificó o dio una entrevista que hubo un momento en que permitió que el Sr. Baldwin lo usara como una especie de objetivo para dispararle balas de fogueo a él y a su persona, y obviamente Estas son armas reales. No se hace eso con armas reales”, añadió Johnson.

“No se utiliza a otra persona como objetivo, como objetivo humano, por lo que eso podría ser potencialmente imprudente”.

Johnson negó las acusaciones de que renunció dramáticamente al caso porque la audiencia sobre el manejo de balas y armas en el set del desafortunado western fue pública. “No se utiliza a otra persona como objetivo, como objetivo humano, por lo que eso podría ser potencialmente imprudente”, agregó.

“Por ejemplo, un individuo que fue entrevistado por los investigadores de OSHA y testificó o dio una entrevista que hubo un momento en que permitió que el Sr. Baldwin lo usara como una especie de objetivo para dispararle balas de fogueo a él y a su persona, y obviamente Estas son armas reales. No se hace eso con armas reales”, añadió Johnson.

“No se utiliza a otra persona como objetivo, como objetivo humano, por lo que eso podría ser potencialmente imprudente”

“Me fui porque me enteré de esta evidencia cuando el público se enteró ayer, al final de la tarde”, dijo, refiriéndose a la información que el juez de primera instancia dijo que el estado ocultó intencionalmente al equipo de la defensa.

“Me encargué del caso a finales de abril, así que tuve que ponerme al día. Yo no estuve involucrado en absoluto en el caso de Hannah Gutiérrez. Por eso no sabía que este individuo había llevado esta munición al departamento del sheriff y se la había proporcionado a los oficiales. Todo eso lo aprendí ayer”, insistió Johnson.

“Cuando comenzó la audiencia de moción, mi posición era… tenemos una obligación como fiscales, tenemos una obligación no sólo con el pueblo, sino también con el acusado y nuestra obligación es asegurarnos de que se entreguen todas las pruebas”, continuó. . “No se utiliza a otra persona como objetivo, como objetivo humano, por lo que eso podría ser potencialmente imprudente”.

“Y entonces, cuando veo que algo no está bien y cuando veo que no se cumple la ley, no me importa quién eres ni dónde estás, tomas la decisión correcta. Y para mí, la decisión correcta fue acercarme al juez y pedirle que me permitiera retirarme antes de que comenzara el circo de la audiencia”.

Baldwin, de 66 años, rompió a llorar cuando el juez desestimó los cargos y dictaminó que no podían presentarse nuevamente.