Familia de Alain Delon se niega a sacrificar a su perro y enterrarlo con él

La familia de Alain Delon rechaza la petición de la leyenda del cine francés de sacrificar al perro del actor para que puedan descansar juntos, anunció la Fundación Brigitte Bardot en una publicación de Instagram.

La Fundación escribió el 21 de agosto que la familia del actor se haría cargo del perro.

“Muchos de ustedes nos han enviado mensajes sobre el futuro de Loubo, el perro de Alain Delon”, escribió la Fundación en francés.

“‘Tiene su propia casa y familia’, nos confirmaron los familiares del actor que lo cuidarán. ¡Por supuesto que Loubo no será sacrificado!”

La familia de Delon “ha rechazado la petición del actor de que su perro sea sacrificado y enterrado junto a él tras el clamor en Francia”, según CNN. CNN informó que la legendaria figura del cine francés, de 88 años, murió el domingo 18 de agosto.

Delon “había expresado claramente su deseo de que su amado perro pastor belga, Loubo, fuera enterrado junto a él cuando falleciera”, informó CNN, pero la familia no acatará sus deseos.

Alain Delon le dijo a una revista que quería que el veterinario “nos llevara lejos juntos”, refiriéndose a su amado perro, según los informes

Según CNN, Delon dejó clara su petición en 2018 a la revista Paris Match.

“He tenido 50 perros en mi vida, pero tengo una relación especial con este”, dijo Delon a la revista, según CNN. “Si muero antes que él, le pediré al veterinario que nos lleve juntos. Lo pondrá a dormir en mis brazos”.

Según The Guardian, cuando murió Delon, los activistas por los derechos de los animales expresaron su preocupación por el destino del animal. “Acabo de hablar por teléfono con Anouchka Delon y me ha dicho que Loubo es parte de la familia y se quedará con él. El perro no será sacrificado”, dijo un portavoz de la fundación a The Guardian.

Un grupo de protección de los animales escribió que la vida de un perro “no debería estar condicionada” a la de un humano

Los grupos de defensa de los derechos de los animales se manifestaron para salvar a Loubo.

“La SPA quiso rendir homenaje a Alain Delon, amante de los animales y defensor de la causa. Antes de su muerte, había expresado su deseo de sacrificar a su perro Loubo. Sin embargo, la vida de un animal no debe estar condicionada por la de un humano. La SPA se ofrece voluntariamente a acoger a su perro y encontrarle una familia”, escribió la organización de protección de los animales La Spa en X en un comunicado en francés.

Según The Guardian, Delon tenía una estrecha relación con los perros. Delon “creó una capilla en un cementerio que contiene los restos de al menos 35 de sus perros en los terrenos boscosos de su casa”, informó The Guardian.

En julio de 2023, la hija de Delon publicó una foto de Loubo en su página de Instagram. “‘Dondequiera que haya una persona desafortunada, Dios envía un perro’”, escribió. “Gracias, mi Loubo, por estar ahí para tu amo. A los que se reconocerán, gracias por su inquebrantable apoyo a la construcción de la verdad. Estamos más que conmovidos”.

Esta es la versión original de Heavy.com

LEER MÁS: Mujer de 33 años murió tras cirugía de levantamiento de glúteos