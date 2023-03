AITANA: Abraza nuevos comienzos con “Los Ángeles” y evita hablar de Sebastián Yatra

Aitana, la líder indiscutible del Pop en España, que se dio a conocer por su participación en el reconocido concurso televisivo de cantantes Operación Triunfo, estrenó “Los Ángeles”, una desenfadada y muy disruptiva canción con la que presenta su nuevo ciclo, que lleva por nombre Alpha.

Esta composición representa el cambio de paradigma en las connotaciones negativas impuestas sobre el sexo, las relaciones físicas y el amor. Sobre una base electrónica, con un ritmo liberador y estimulante, y una puesta en escena representativa, Aitana desmonta los prejuicios y concepciones sobre nuestros actos más instintivos y pasionales, enseñándonos la diversidad y riqueza de la espontaneidad.

Sin imponer un ritmo frenético, pero si envolvente, “Los Ángeles” nos motiva a bailar dejando fluir nuestros movimientos más fortuitos, en esencia, sentirnos libres y seguros. Así se refleja en el videoclip, bajo la dirección creativa y producción ejecutiva de VAMPIRE, que representa la libertad juvenil.

Play

Aitana – Los Ángeles (Video Oficial) Los Ángeles, ya disponible para descarga y streaming: Aitana.lnk.to/alsnglsvp instagram.com/aitanax facebook.com/aitanax twitter.com/Aitanax tiktok.com/@holaitana LETRA / LYRICS Mientras no sabían, Yo Te besaba a escondidas Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán, Cuando Eva se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se mirán Y estas ganas no se… 2023-03-29T22:00:08Z

La nueva era de Aitana se apoderó de Madrid

El pasado 29 de marzo tuvo lugar la primera Alpha House en Madrid, España, una fiesta inolvidable que da el pistoletazo de salida a una era de diversión y libertad en estado puro. Aitana ha presentado esta canción y el universo Alpha, en la Alpha House donde compartía con sus fans una experiencia totalmente inmersiva y exclusiva. Con las entradas agotadas en menos de un minuto, Aitana ha colapsado la Gran Vía con una fiesta innovadora y salvaje.

Play

Aitana: Alpha House – Madrid 29/3/2023 Aitana inaugura su fiesta Alpha House en Madrid y presenta su nuevo single ‘Los Ángeles’ 2023-03-30T14:26:03Z

Aitana prepara una conjugación exquisita, para envolvernos con este nuevo universo, ‘ALPHA’. Dónde, ha usado como referentes musicales aquella música con la que creció, y que quedó grabada en su mente como un recuerdo de infancia.

La artista internacional, ha ido despejando las incógnitas sobre este proyecto a través de sus redes sociales, en un directo, desvelaba que será un disco con pocas colaboraciones, lleno de influencias house y en el que solo estarán “Formentera” y “En El Coche” como canciones que ya hemos podido escuchar.

Aitana: ¿Tímida al hablar de su nuevo amor?

La talentosa intérprete ha ocupado titulares recientemente en la prensa del corazón de su país por su romance con la estrella colombiana Sebastián Yatra, pero al mismo tiempo sin decir mucho ha muy clara en que quiere mantener su vida privada exactamente así, privada.

De hecho, en el exitoso late show de entrevistas “El Hormiguero”, en donde fue a promocionar su nuevo material musical, se mostró tímida y evasiva cuando fue cuestionada sobre el tema. “No quería sacar eso”, dijo la joven de 23 años algo incómoda. Así lo reseño el medio español Diez Minutos.