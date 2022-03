Aislinn Derbez dedica emotivo mensaje a su padre

La cinta CODA fue galardonada como Mejor Película de la ceremonia de los Oscar, Eugenio Derbez formó parte del drama sobre una familia sorda que apenas contaba con tres nominaciones de la ceremonia





La familia de Eugenio es la fanática número uno del actor, su hija Aislinn Derbez se mostró muy orgullosa de su padre al dedicarle unas significativas palabras en su cuenta de Instagram. Pues Derbez ha sido una inspiración por su gran talento que lo ha posicionado como una gran figura del humor en la televisión.





Aislinn Derbez y sus conmovidas palabras

“Mi papá ha sido un maestro número uno en enseñarme que los sueños se materializan”, pues el actor ha vivido muchos rechazos a lo largo de su vida. “Incluyendo, burlas, críticas, rechazos, ataques, sé cuánto le ha costado llegar a donde está ahora. Lo interesante es que, en lugar de victimizarse, a él los obstáculos siempre le dieron aún más fuerza y ganas de seguir, como si esos obstáculos fueran un reto emocionante que cruzar”, aseguró la actriz.

Aislinn Derbez a través de su podcast nos muestra una visión distinta de la vida, ella siempre ha resaltado el buen rol de su padre, al buscar un equilibrio perfecto en su vida. “Curiosamente, al paso de los años se fue dando cuenta que no valía tanto la pena “morirse en la raya” y “luchar” y “sacrificar” tanto su vida por esos sueños y a partir de que se dio cuenta de eso y soltó un el exceso de trabajo, el control y el perfeccionismo, comenzó a materializar aún más sus más grandes sueños sin tantos sacrificios” escribió en la publicación.





En la fotografía podemos observar como están padre e hija juntos, además . De colocar un recopilatorio del elenco de la cinta con el galardón, Aislinn aseguró quien lo conoce (su padre) sabe que no hay nadie más obsesivo con la perfección que él, comentó Aislinn con respecto a Eugenio, quien se puso como reto de aprender a tocar el piano para poder interpretar su rol de Bernardo Villalobos, un profesor de música graduado del prestigioso Berklee College of Music, en “CODA”.

“Algo que siempre he admirado de él es lo mucho que le emociona y cómo disfruta todo lo que hace… y creo que ahí está la clave: para mí él es un reflejo de cómo cuando realmente nos apasiona y disfrutamos lo que hacemos, la vida se torna abundante hacia nosotros y nuestros sueños y nos da aún más de aquello que amamos y disfrutamos”, indicó, añadiendo, “¡Ah! Y saber tomar los obstáculos como retos divertidos… eso sí que es entender el juego de la vida”.

Aislinn agradeció a su padre por todas las lecciones aprendidas y por ser un ejemplo tanto para su entorno como para sus seguidores, pues esta se sintió muy emocionada y conmovida por tan grande hazaña.