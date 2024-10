Fue encontrada muerta la influencer Adriana Vieira

Durante los últimos días se conoció la noticia del fallecimiento de la modelo y creadora de contenido para la plataforma de adultos, OnlyFans, Adriana Vieira, el pasado 22 de septiembre, en la ciudad de Miami, Estados Unidos, así lo reportó el medio AS.

De acuerdo con el medio El Mundo, el cuerpo de la joven de 31 años de edad, y quien es originaria de São Paulo, Brasil, pero que desde hacía varios años vivía en la Florida, fue hallado sin vida, florando en el mar, luego de que la mujer asistiera a una fiesta en un yate, de un rapero amigo suyo, de quien su identidad aún no ha sido confirmada.

Los motivos en que fallecido la joven Adriana Vieira aun son muy confusos, y según AS, la madre de la mujer, Antonia de Lourdes Vieira, ha pedido a las autoridades iniciar con las investigaciones pertinentes para esclarecer las causas de la muerte de la modelo.

“Quiero que se investigue la muerte de mi hija y necesito que me ayuden a recuperar su cuerpo. No sé cuánto tiempo me queda hasta que la entierren en una fosa común””, dijo Antonia de Lourdes Vieira al medio brasileño Sun, en declaraciones citadas por AS.

Asimismo, el medio People En Español, publicó que la joven modelo posteó en sus redes sociales, imágenes de ese día, en donde se le vio muy contenta, compartiendo al borde de un yate, con una botella de champaña en sus manos, en compañía de otras mujeres.

Según información de las personas que se encontraban con Adriana Vieira, estos dijeron que la influencer tomó la decisión de quedarse nadando en el mar y fue allí cuando notaron que la joven, nunca más salió de nuevo a la superficie. Tras esto, los cuerpos de rescate llegaron hasta el lugar, ubicado en el 200 de Rickenbacker Causeway, donde recuperaron el cuerpo sin vida de la joven, unos diez minutos después de que se hundiera.

¿Quién fue Adriana Vieira?

Adriana Vieira quien era muy reconocida por su contenido para adultos en OnlyFans, donde publicaba videos y fotos explicitas, también se dedicaba al mundo de las redes sociales, publicando su día a día en su cuenta de Instagram llamada “Lady Rich Forever”, donde tenía casi 100,000 mil seguidores.

De igual manera, estaba casada con el empresario Roberto Tesário, con quien tuvo a su único hijo de seis años, y con quienes se mudó a Estados Unidos, dos años atrás. Aunque su matrimonio no duró, ellos decidieron quedarse a vivir en la ciudad del sol. Tras su muerte, el padre y el pequeño regresaron a Brasil.

