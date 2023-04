¿Dónde ver el Carpool Karaoke de Adele con James Corden?

La carrera de “Late Late Show” de James Corden llegará a su fin el jueves 27 de abril durante su horario habitual, pero antes del episodio final está el “Last Last Late Late Show With James Corden Carpool Karaoke Special”, que se transmitirá el 27 de abril a las 10:00 PM, Hora del Este.

Avance del ‘The Last Last Late Late Show’

El “Late Late Show” de James Corden llegará a su fin el jueves 27 de abril durante su horario habitual, pero antes del episodio final está el “Last Last Late Show With James Corden Carpool Karaoke Specia”, que se transmitirá el 27 de abril a las 10:00 PM Hora del Este por CBS.

Para celebrar sus ocho años como presentador de “The Late Late Show”, la superestrella mundial Adele le dará al presentador James Corden un último viaje al trabajo en su último “Carpool Karaoke”, que es quizás la estrella emergente de su mandato en la noche.

Según el comunicado de prensa de CBS, la primera vez que Adele apareció en “Carpool Karaoke”, el video de YouTube del segmento tuvo más de 260 millones de visitas y es “uno de los clips nocturnos más populares de todos los tiempos”.

El comunicado de prensa continúa:

Durante su segundo “Carpool” juntos, y el último de Corden como presentador de “The Late Late Show”, Adele sorprende a su viejo amigo en casa por la mañana, lo despierta y se ofrece a llevar al presentador nocturno al trabajo. Una vez en el automóvil, Adele le da la vuelta a Corden y le pregunta sobre viajes compartidos anteriores, momentos cruciales en su amistad (incluido el momento en que intentó, sin éxito, hacerle una broma) e incluso una canción que ella escribió inspirada en una emotiva conversación que ellos compartieron.

Además, el actor Tom Cruise se une a Corden para colarse en una presentación de “El Rey León” en el Teatro Pantages de Hollywood, donde los dos saltan al espectáculo como Timón y Pumba.

Antes de los episodios finales de “The Late Late Show”, Corden le dijo a “Entertainment Tonight” que está “emocionado y asustado al mismo tiempo”.

“Es un sentimiento tan emocionante y aterrador y es solo emoción y miedo al mismo tiempo”, dijo Corden. “Pero creo que es probablemente cuando suceden las cosas más emocionantes. No había estado tan asustado desde que decidí tomar la decisión de hacer el programa y mudarme a Estados Unidos para hacerlo. Y esa ha sido una experiencia que me ha cambiado la vida”, dijo Corden, y agregó: “Lo extrañaré, lo extrañaré todos los días y siempre pensaré: ‘Oh, eso fue algo que hice… qué bien’”.

Los invitados famosos para su episodio final son el cantante Harry Styles y el comediante Will Ferrell. Corden planea regresar a Londres con su esposa y sus tres hijos, él le dijo a “Entertainment Tonight” en una entrevista separada, donde bromeó diciendo que sus padres están “devastados” por su regreso a casa.

“The Last Last Late Show con James Corden Carpool Karaoke Special” se transmite el 27 de abril a las 10:00 PM Hora del Este.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.