Adamari López y Toni Costa le celebran un cumpleaños “aterrador” a su hija Alaïa. La pequeña de la conductora de Hoy Día y el coreógrafo español llegó a los ocho años y sus papás le organizaron una fiesta con inspirada en su serie de televisión favorita.

El festejo de Alaïa Costa-López contó además con la presencia de sus famosos papás, quienes a pesar de que están separados, nunca han dejado que los problemas que propiciaron el fin de su relación romántica de 12 años afecte el día a día de la niña. De hecho, hasta hicieron una coreografía los tres juntos.

“Princesa de Mami!

Me siento tan orgullosa de ti, de tus logros y de ver cómo te esfuerzas todos los días por hacer bien las cosas. Son muchas cosas las que admiro de ti, como por ejemplo, los sentimientos tan hermosos que tienes, tu nobleza, lo cariñosa que eres, tu alegría contagiosa, tu energía inagotable, tus abrazos repletos de cariño, tus carcajadas, tu mirada coqueta y llena de amor, tu generosidad, inocencia ,bondad y hasta cómo sabes seguir instrucciones. Me encanta la manera tan linda que tienes para tratar y procurar a tus amiguit@s, tu acercamiento con Dios, lo sensible y fuerte que eres y cómo me enseñas con dulzura a ser mejor y enfrentarme a todo por ti. TE AMO y hoy celebro tu vida y la alegría tan indescriptible que has traído a la mía. Aquí estaré siempre para ti como mamá, como amiga, confidente y cómplice de todas tus aventuras.

¡Que Dios continúe guiando tus pasos y tu vida! ¡Happy Bday Alaïa! 💕”