Adamari López VS. Toni Costa: ¿Qué sucedió?

A casi un año de su sorpresiva separación de Toni Costa, Adamari López habló como nunca antes de la relación que sostiene en la actualidad con el bailarín español por el bienestar de su hija en común, Alaïa Costa López, de 7 años de edad.

En una reciente entrevista para el podcast de “El Molusco”, López reveló que su relación con Costa no se encuentra en el mejor momento después de la polémica separación que ocurrió en el mes de mayo de 2021: “Toni y yo tenemos conflictos, normales de dos personas grandes que no siempre se ponen de acuerdo con cosas, pero eso no es lo que le llevamos a la niña y eso no es lo que discutimos frente a la niña, y ese no es el ejemplo que le vamos a dar a la niña. Nosotros podemos resolver nuestros problemas de grandes con razonamiento, nos podemos enojar, nos podemos equivocar y podemos meter la pata los dos, entre nosotros dos; no con ella. La niña no tiene la culpa de nuestra separación ni de nuestros errores, así que hay que manejarlo con amor, porque vamos a seguir siendo una familia y vamos a seguir velando por el bienestar de la niña”.

La actriz puertorriqueña enfatizó en su entrevista con El Molusco que sus discrepancias con Toni Costa nunca van a interferir en la convivencia que pueda tener él con su hija: “Nuestras peleas, nuestros errores y nuestra falta de entendimiento no puede repercutir en decir: ‘No, ahora no vas a ver a la nena’, ‘No, ahora no nos vamos a retratar juntos’, ‘No, ahora no vamos a hacer esto’. Eso no se lo vamos a llevar a nuestra hija, aún cuando no estemos de acuerdo en muchas cosas que hoy día no estamos de acuerdo. Hoy día nos podemos pelear por un montón de cosas Toni y yo, pero frente a la niña vamos a ser sus papás y vamos a estar en armonía”.





Adamari López afirmó en la polémica entrevista que hay ciertas acciones o hechos que no se puede permitir tolerar a sus 50 años de edad: “Por las buenas soy buena, por las malas no, si tú no me das ninguna razón yo voy a ser bien buena, no me busques la vueltita, no me mientas, no me quieras coger de pendeja porque ya no soy chévere, dejo de ser agradable para ser una persona que no tolera ciertas cosas, y cuando no las tolera, las platicas, y cuando dejas de platicarlas porque no te hacen caso, pues viene una pelea porque no me las voy a aguantar, no tengo 50 años para estar aguantando mierdas de nadie”.

Pese a la ilusión de sus miles de fanáticos por una posible reconciliación con Toni Costa, López ha manifestado en reiteradas ocasiones que no planea retomar su compromiso con el bailarín español. En la actualidad, Costa se ha dado una nueva oportunidad en el amor junto a la modelo mexicana Evelyn Beltrán.

Si bien es cierto que Adamari López y Toni Costa tomaron rumbos separados en el plano sentimental, la pareja sigue conviviendo con frecuencia por el bienestar de Alaïa López Costa, la hija que procrearon juntos hace siete años. Recientemente, los orgullosos padres fueron vistos festejando a la pequeña Alaïa por su cumpleaños que se celebró en un exclusivo resort infantil en la Riviera Maya en México.

Por su parte, Costa ha asegurado a través de las redes sociales que su separación de López no se debió a un tercero en discordia. Según lo expresado por el bailarín en su perfil en Instagram, su relación amorosa con Evelyn Beltrán se dio meses después de poner fin a su compromiso con la madre de su primogénita.