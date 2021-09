Adamari López rompe el silencio sobre su vida como madre soltera

Adamari López rompió el silencio sobre su nueva vida como madre soltera tras poner fin a su compromiso con el bailarín español Toni Costa.

En una reveladora entrevista con la revista People en Español, la estrella puertorriqueña aseguró sentirse en paz consigo misma por las decisiones personales que ha tomado durante los últimos meses.

Con una fascinante sesión fotográfica en Walt Disney World a cargo del fotógrafo Jesús Cordero, López y su pequeña hija Alaïa engalanan la portada de la más reciente edición de la publicación estadounidense.

“Me siento en paz conmigo misma, con las decisiones que he tomado”, puntualizó la intérprete al referirse al trascendental giro que ha dado en el ámbito personal desde hace unos meses.

Al ser cuestionada sobre lo que pudo haber desencadenado su ruptura amorosa con Toni Cosa, Adamari López mencionó: “Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”.

López también admitió en su entrevista con People en Español que todo lo que ha vivido en el ámbito personal fue lo que la motivó a tomar la decisión de separarse de Costa: “Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”.

“Lo que sea mejor será lo que pasará y saldremos adelante. Él estará igual siempre en nuestras vidas porque yo sería incapaz de hacer una cosa diferente”, aseveró la actriz al referirse al nuevo ciclo que está viviendo.

Adamari López puso fin a su compromiso con Toni Costa a mediados del año 2021

Toni Costa y Adamari López, considerados una de las parejas más estables en la industria del entretenimiento, sorprendieron a sus fanáticos en el mes de mayo al anunciar que “temporalmente” habían decidido poner fin a su consolidado compromiso.

“He tomado la determinación de separarme de Toni y re-evaluar nuestra relación. Sé que es difícil de asimilar, pero de la mano de Dios lo que sea para bien prevalecerá”, aseguró López en ese momento en un breve comunicado de prensa que dio a conocer al diario La Opinión.

Por su parte, Costa confirmó la separación en su perfil oficial en Instagram: “Con todo el cariño, respeto y agradecimiento que les tengo, les comunico que Adamari y yo estamos temporalmente separados”.

La pareja estuvieron juntos a lo largo de diez años y son padres de una hija en común, Alaïa Costa López, quien se convirtió en el mayor orgullo para ellos desde su nacimiento en el mes de marzo del año 2015.

¿Existe la posibilidad de una reconciliación entre Adamari López y Toni Costa?

En su entrevista con People en Español, Adamari López confesó que no descarta la posibilidad de reconciliarse con Toni Costa.

La presentadora del show “Hoy Día” también expresó que la decisión de separarse temporalmente de Costa era necesaria para poder revaluar varios aspectos de la relación amorosa que sostenían.

“No sé que va a pasar, no sé si es algo definitivo o no, no lo sé todavía. El tiempo dirá, pero sí sé que fue una buena decisión y que necesitaba ese tiempo, que necesitamos este tiempo para revaluar y seguir pensando en qué será lo correcto”, confesó López.