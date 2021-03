Adamari López se vacuna en contra del COVID-19: ¿Cómo fue su experiencia? [VIDEO]

Adamari López se une a la lista de personalidades de la industria del entretenimiento de habla hispana que ya se han vacunado en contra del COVID-19. Como sobreviviente de cáncer, López fue elegible para recibir las dosis de la vacuna en contra del virus que ha causado estragos a nivel mundial.

En una reciente transmisión del show “Hoy Día”, la presentadora de televisión puertorriqueña brindó detalles sobre su experiencia tras haberse colocado la primera dosis de la vacuna en la ciudad de Miami, Florida.

“Fue súper rapidito, no tuve fuertes reacciones que no fueran como las que ha dicho todo el mundo… Dolor en el brazo por un sólo día y tuve sueño al día siguiente, me sentía como cansada. Yo no sabía cuál de las vacunas me iba a poner, yo simplemente quería vacunarme, estaba seguro que era lo correcto para hacer”, contó López.

La también actriz aseguró que en estos momentos no ha presentado ningún síntoma de salud alarmante tras haber recibido la primera dosis de la vacuna en contra del COVID-19. Por otra parte, ella dio a conocer que las autoridades de salud le estarán dando un seguimiento durante varias semanas a cualquier tipo de reacción que pueda presentar próximamente.

Al referirse a las personas que dudan en vacunarse en contra del COVID-19, Adamari López expresó un reflexivo mensaje: “Es tan importante que tomemos la decisión de hacerlo, podemos erradicar esta pandemia y podemos contribuir a que cada vez los contagios sean menos”.

López continuó mencionando: “¿Cómo no vamos a decidir vacunarnos para poder evitar que más gente siga muriendo o que esta pandemia se siga propagando? Tomemos conciencia de lo importante y de lo decisivo que es el que nosotros tomemos acción. Vayamos y hagamos nuestra cita, y hagamos nuestra vacuna”.

Los usuarios en la plataforma de Instagram no tardaron en reaccionar: “Siempre un gran ejemplo”, “Gracias a Adamari López por hacer el ejemplo”, “Ella es un gran ejemplo”, “Muchas bendiciones y salud para Adamari López”, “Gracias por educarnos sobre la importancia que tiene vacunarse”.

Sin embargo, algunos seguidores de López reaccionaron con comentarios negativos en cuanto a la vacunación en contra del COVID-19: “No creo en las vacunas”, “Todo ese show es pagado para promover la vacuna”, “La vacuna lo que hace es no enviarte a UCI de un hospital”, “Yo no creo en esas vacunas, prefiero seguir confiando en Dios”, “Yo no me la pongo ni loca”.

A diferencia de Adamari López que apoya públicamente la vacuna en contra del COVID-19, personalidades como Christopher Uckermann, Eric del Castillo y Patricia Navidad han dado a conocer que no se vacunarán en contra del virus por criterio propio.

Adamari López: ¿Cuándo fue diagnosticada con cáncer y cuándo salió victoriosa de la enfermedad?

En el año 2005, Adamari López dio a conocer que había sido diagnosticada con cáncer de mama en etapa 1, por lo que tuvo que someterse a un riguroso tratamiento que incluyó una cirugía para erradicar la enfermedad.

Un año más tarde, López anunció la grata noticia de que había logrado superar el cáncer de mama que le había sido diagnosticado de manera temprana gracias a un chequeo de rutina con sus especialistas.

En el pasado, la presentadora de televisión fue muy abierta al referirse al momento en que se enteró de su diagnóstico con cáncer de mama: “Tocando uno de mis senos descubrí una bolita que parecía que no era normal. Fui donde el médico y me dijo que a lo mejor era un cambio hormonal por el período, pero me siguió el dolor y regresé y me hicieron una mamografía y descubrieron que tenía una masa. Luego una biopsia confirmó que era maligna, que era cáncer”.

Tras haberse recuperado satisfactoriamente del cáncer, Adamari López ha sido embajadora de grandes organizaciones benéficas que brindan ayuda a mujeres y niños que han sido diagnosticados con la enfermedad.

Sigue a AhoraMismo en Instagram