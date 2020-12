¿Cómo celebrará Adamari López de Navidad?

Adamari López es una de las personalidades de la industria del entretenimiento de habla hispana que mantiene sus tradiciones navideñas más vigentes que nunca. Para la Navidad de este 2020, la carismática puertorriqueña estará acompañada de sus familiares en la intimidad de su hogar.

En una reciente entrevista con People en Español, López dio a conocer que se ausentará a lo largo de una semana en la conducción de “Un Nuevo Día” de Telemundo para poder disfrutar a plenitud de las celebraciones navideñas.

Al referirse a quiénes la acompañarán en Nochebuena, López mencionó que su familia estará disfrutando con ella de esta festividad tan especial: “Me gusta pasarlo en casa con la familia. Mi sobrina, que vive en Miami, va a estar probablemente con nosotros y también mi hermana Adilsa, que viajó desde Puerto Rico. El resto de la familia se quedó en la isla. Lo pasaremos aquí en la casa compartiendo y disfrutando en familia”.

La también actriz habló de sus tradiciones para Navidad, algo que no puede faltar en sus celebraciones en compañía de su familia: “En Navidad me gusta que cuando nos levantemos estemos todos con la misma pijama y, por lo general, siempre también nos tomamos una foto en pijama ese día todos juntos. Me gusta hacer cena el 24 y el 25, y la repartición de los regalitos que Santa Claus trajo.”

Al hacer énfasis de sus planes para Año Nuevo, Adamari López confesó que estará cumpliendo con sus compromisos profesionales con Telemundo, por lo que deberá descansar muy temprano para poder estar al frente de la conducción de “Un Nuevo Día” en la primera transmisión del 2021.

López admitió a People en Español que la Navidad a lo largo de su infancia fue muy especial ya que sus padres en todo momento la educaron con el deseo de compartir en familia en esta época. Asimismo, la estrella aseguró que sus progenitores organizaban una cena familiar y regalos bajo el árbol de Navidad, algo que la ilusionaba cada mañana de los 25 de diciembre.

Al reflexionar sobre lo que significó el 2020 para ella, Adamari López destacó: “Dentro de toda la pandemia y todas las situaciones difíciles que se están viviendo por la misma soy afortunada de seguir teniendo trabajo y de disfrutarlo, porque yo disfruto mucho lo que hago. Fue un año de mucho aprendizaje.”

“A nivel personal sigo valorando la salud, sigo pensando que la familia es lo principal y lo que más debemos valorar y agradecimiento con Dios y con la vida por todo lo que me ha ofrecido: Las cosas buenas que he podido disfrutar y las difíciles de las que he podido aprender”, mencionó la presentadora de televisión al referirse a todo lo que vivió en el ámbito personal en este 2020.

Al hablar de su primogénita Alaïa, la intérprete destacó que la pequeña llegó a su vida para hacerla mucho más feliz: “Alaïa desde que llegó creo que ha venido a cambiar mi vida para hacerla más feliz y en esta época navideña verla a través de sus ojos, de cómo ella va descubriendo, la llegada de Santa Claus, de los tres Reyes Magos, la sorpresa y la emoción que le da el abrir los regalos y todo lo que conlleva la Navidad.”

En la actualidad, Adamari López es la única personalidad que formó parte del equipo inicial de presentadores de “Un Nuevo Día” que sigue al frente de la conducción del show matutino de Telemundo. Para ella es una gran responsabilidad y honor poder seguir haciendo lo que tanto le gusta que es entretener a todo el público hispano que a diario sintoniza la producción televisiva.

Sigue a AhoraMismo en Instagram