¿Cuál fue el motivo del despido de Adamari López de “Hoy Día”?

¡Como un balde de agua fría! Así les cayó a los fieles televidentes del programa “Hoy Día” de la cadena Telemundo la sorpresiva salida de uno de los rostros más queridos de la pantalla. Se trató de nada más y nada menos que de la reconocida actriz y presentadora Adamari López, quien el pasado jueves 6 de abril se despidió oficialmente del programa matutino, luego de que se le anunciara que estaba fuera del mismo.

Luego de 11 largos y felices años en donde el público pudo disfrutar de la compañía de Adamari en las mañanas de la semana, muchos fueron los seguidores de la presentadora que se sintieron disgustados y tristes, pues ya no podrán verla todos los días en las pantallas de su televisor compartiendo set junto con Frederik Oldenburg, Chiky Bombom, Andrea Meza (ex Miss Universo), Penélope Menchaca y Daniel Arenas.

Ante tal situación, muchos rumores se han escuchado sobre el motivo real del despido de Adamari López de la cadena Telemundo. Pese a que el comunicado compartido en sus redes sociales, ella compartió que la decisión fue de mutuo acuerdo, muchos quedaron con un sin sabor y aseguraron que la noticia tambien tomó por sorpresa a la puertorriqueña.

Y es que tan solo un día antes de conocerse la noticia, fue la misma Adamari quien por medio de una historia en Instagram daba la noticia de que el programa “Hoy Día” pasaría de tener tres horas a cuatro horas al aire, ante lo cual ella se mostró bastante feliz. “Es casi viernes, con mucha energía, y la próxima semana tendremos cuatro horas de programa”, expresó la conductora. Luego de esto, al día siguiente, por el día jueves, se comunicó oficialmente la noticia por parte de los ejecutivos de Telemundo sobre su despido, según informó La Nación.

En el comunicado compartido por la presentadora ella dijo:

“Mi gente linda, con el mismo amor y cariño que he puesto desde el primer día, hoy me toca comunicarles que, tras una decisión en conjunto, ya no los acompañaré cada mañana en Hoy Día, a través de la que ha sido mi casa por más de diez años, Telemundo. De este modo, llega a su fin este hermoso capítulo que viví en estos últimos 10 años. Sin embargo, no todo lo que hemos vivido y disfrutado en esta jornada como conductora termina”.