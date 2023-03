Adam Levine reaparece tras escándalo de infidelidad

Adam Levine le dio un saludo especial a su esposa e hijos durante la noche de apertura de la residencia de Maroon 5 en Las Vegas, M5LV, informó People. La banda encabeza un espectáculo en el Dolby Live en Park MGM en unas fechas exclusivas durante marzo, abril, julio y agosto de 2023.

Levine hizo referencia a su familia en medio del set de 22 canciones y le dijo a la audiencia que “solía hacer esto por mí y ahora hago esto por ellos”, según la publicación de People.

El cantante de 44 años ha estado casado con la modelo Behati Prinsloo desde 2014 y tienen tres hijos en común, incluidas Dusty, de 6 años, y Gio, de 5 años. La pareja dio la bienvenida a su tercer hijo en enero de 2023, informó People.

La declaración de Adam Levine en el escenario se produce solo unos meses después de que Levine negara las acusaciones de infidelidad hechas en un TikTok viral.

Adam Levine refutó las afirmaciones de una infidelidad de un año de duración con una modelo de Instagram

En septiembre de 2022, la modelo de Instagram Sumner Stroh afirmó en un video que había tenido una aventura de un año con Levine. Ella dijo en TikTok que solo estaba compartiendo las acusaciones públicamente después de que un amigo intentó vender la historia a un tabloide.

En el video, Stroh explicó que Levine la había contactado recientemente para pedirle usar su nombre para su hijo por nacer. “Ok, pregunta seria”, se leía en un supuesto mensaje directo de Levine a Stroh. Voy a tener otro bebé y si es un niño, realmente quiero llamarlo Sumner. ¿Estás de acuerdo con eso? Muy enserio”.

El cantante de “Moves Like Jagger” refutó las afirmaciones en un comunicado que compartió en su historia de Instagram.

“Se está hablando mucho de mí en este momento y quiero aclarar las cosas”, escribió el exentrenador de “The Voice” en septiembre de 2022. “Utilicé un mal juicio al hablar con alguien que no fuera mi esposa de CUALQUIER forma coqueta. No tuve una aventura, sin embargo, crucé la línea durante un período lamentable de mi vida. En ciertos casos eso se volvió inapropiado. He abordado eso y tomado medidas proactivas para remediarlo con mi familia”.

Su declaración de Instagram continuó: “Mi esposa y mi familia es todo lo que me importa en este mundo. Ser tan ingenuo y estúpido como para arriesgar lo único que realmente me importa fue el mayor error que pude cometer. Nunca lo haré de nuevo. Asumo toda la responsabilidad. Nosotros lo superaremos. Y lo superaremos juntos”.

Levine y Prinsloo han seguido presentando un frente unido, y recientemente la modelo de 34 años apoyó a su esposo en Las Vegas. Ella compartió varias tomas detrás de escena con sus dos hijos mayores en un concierto en las historias de su perfil en Instagram.

Adam Levine ‘no hubiese hecho’ la residencia en Las Vegas sin la presencia de su familia

El padre de Levine, Fred, también estuvo presente en la noche de apertura de M5LV, y People informó que el cantante se emocionó al dirigirse a él. Después del concierto, el cantante habló con People sobre la importancia de que su familia estuviese presente entre la audiencia.

“Fue una gran noche de apertura en Las Vegas”, dijo Levine a la publicación. “Está cerca de casa y nadie tiene que lidiar con viajar 10 horas con niños y jet lag”.

Hablando de su familia, el cantante le explicó a People: “Se sintió bien. Se sintió muy, muy dulce tener a todos aquí. No hubiera querido hacerlo sin ellos”.

Levine también explicó la razón detrás de la residencia en Las Vegas.

Él le dijo al medio que la banda “casi acaba de hacerlo todo” y que la residencia “era el siguiente paso lógico”. Levine agregó: “Además, a lo largo de los años, Las Vegas se ha convertido en este tipo de faro para todos. El momento de todo tiene sentido para nosotros”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.