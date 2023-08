Ozuna habría sido infiel con actriz porno: ¿Quién es Claudia Bavel?

Sin duda este 2023 ha estado lleno de divorcios y separaciones de famosos. Ahora resulta que anda dando vueltas la noticia que acusan a Ozuna de infidelidad. Al parecer el cantante urbano ha mantenido un romance escondido con una actriz de cine para adultos de 27 años. Además salió a la luz una conversación romántica entre el cantante y la actriz.

El periodista español Jordi Martín, quien es considerado “experto” en la separación de Shakira y Gerard Piqué, reveló la información que Ozuna habría sido infiel a su esposa Taína Marie Meléndez con la actriz española llamada Claudia Bavel.

Conversaciones de Ozuna con Claudia Bavel



En dichas conversaciones, Ozuna llama a Claudia Bavel “bebé” y le expresa cómo desea verla: “Me haces falta”. Además, Jordi Martín reveló que la joven le contó que el cantante le habría mentido diciéndole que estaba separado de su esposa.

“Él me dijo que estaba separado…me decía que era una trabajadora de él, que era la madre de sus hijos y ya”, cuenta Claudia Bavel a Jordi Martín. “Ha sido una relación basada en las mentiras desde el primer día”.

“En octubre del 2022 comenzó, cuando lo etiqueté por Instagram y me contestó y me reposteó. Me siento bastante engañada. Me enamoré de él y me siento traicionada”, dijo la joven al paparazzi español Jordi Martín.

Claudia dice que Ozuna quería tener hijos con ella

En la entrevista con Jordi, Claudia revela que Ozuna quería tener una familia con ella. Al principio ella no quería y lo empujaba cuando estaban terminando de tener relaciones sexuales. Pero luego empezaron a tener relaciones sin protección ya que ella se empezó a plantear la idea de tener hijos con el cantante.

Claudia dice que Ozuna grababa sus encuentras sexuales

La actriz porno asegura que a Ozuna le gusta mucho ese mundo. Al punto que a él le gustaba grabar sus encuentros sexuales. Al parecer el interprete se disfrazo cuando estaban teniendo sexo y luego le pidió que subiera el video a la plataforma de ella.

Claudia asegura que una vez Ozuna la metió en el cuarto de su asistente para tener sexo, mientras su esposa e hijos estaban en el cuarto de al lado.

¿Quién es Claudia Bavel?

Claudia Bavel es una actriz de cine para adultos. Ella tiene 116 mil seguidores en su Instagram. Ella tiene una cuenta en OnlyFans, donde ha subido 303 videos y más de 2 mil fotos.

¿Quién es la esposa de Ozuna

Taína Marie Meléndez es la esposa del artista urbano. Ella nació en San Juan, Puerto Rico, en 1994. Ella lo conoció cuando Ozuna no era una figura internacional que es en la actualidad, tal como el propio Ozuna admitió hace algunos años en una publicación en Facebook.

“En altas y bajas, en buenas y malas me acuerdo cómo hoy cuando te conocí solo tenía 40 dólares en mi bolsillo, no tenía carro, solo tenía un corazón para dártelo y ganas de amarte y progresar. Hoy Dios nos bendice con 2 niños hermosos y una familia excelente. ¡Gracias por ser la persona que seca mis lágrimas, que quita mi tristeza!”, indicó el artista en ese entonces.

Hasta ahora el artista no se ha pronunciado.