¿De cuánto es la millonaria suma que Nodal le pagará a Ángela si le es infiel?

Tras la unión matrimonial entre Ángela Aguilar y Christian Nodal y que acalló un poco la polémica alrededor de su relación sentimental, ahora sale a la luz pública un posible “acuerdo” mediante el cual la familia Aguilar se curaría en salud de que la menor de la dinastía caiga de nuevo en boca del mundo, y además sin parte de su gran fortuna.

Se supo, que Pepe Aguilar impuso a la pareja casarse bajo un contrato prenupcial en donde quedó consignado que de Christian Nodal serle infiel a la intérprete de “Dime cómo quieres”, tendría que pagarle una cuantiosa suma de dinero para resarcir los daños causados, según ELTIEMPO.com.

Fue el periodista Michelle Rubalcava, quien en su programa divulgó el acuerdo prenupcial que Pepe Aguilar hizo firmar a los novios para aprobar el casamiento.

En un aparte el documento dicta que si Christian Nodal incurre en infidelidad debe pagar a Ángela Aguilar cerca 12 millones de dólares, y además deberá firmar el divorcio de inmediato, según Univision.

“Ya andan sacando que don Pepe Aguilar hizo un contrato prenupcial asegurando que a su hija no la dejaran en vergüenza, sabiendo lo pit… suelto que es el otro”, dijo en su programa ‘El Mich TV’, Michelle Rubalcava, el pasado 29 de julio, refiriéndose a sus pasadas relaciones con Belinda y Cazzu, de acuerdo con El Tiempo.

Según indicó Rubalcava, el señor Pepe Aguilar habría hecho este acuerdo no solo cuidando la economía de su hija, y su carrera, sino también su reputación.

“Sabe cómo es (Nodal). Él a lo mejor entiende que su hija está enamorada y no ve más allá, y a lo mejor el señor se puso listo. Está cuidando no solamente la economía de su hija, y la carrera, sino también su reputación… Dijo: Nada más que aquí va a haber un contratito donde te va a salir bien caro si dejas a mi hija como una estúpido”, concluyó, en declaraciones citadas por El Espectador.

Al parecer el acuerdo fue firmado para una vigencia de tres años, luego de los cuales la pareja podría hacer lo que quisiera respecto a su relación sin tener ninguna consecuencia. Los recién casados, Ángela Aguilar y Christian Nodal, no se han pronunciado al respecto de esta noticia, y mientras tanto alejados de los medios disfrutan de su luna de miel de la que han compartido varias instantáneas.

Finalmente, algunos seguidores de los cantantes de música regional mexicana están en acuerdo con la decisión de Pepe Aguilar, pues aseguran que con el historial de relaciones de Christian Nodal es mejor estar preparado y proteger a Ángela Aguilar.

“Esa fue una buena estrategia de Pepe, él sabe a qué se va a atener su hija”, “Yo creo que el suegro de Nodal no es bobo y por eso lo hizo”, “Pero es que con ese historial de Nodal, lo entiendo perfectamente”, “Bueno, pero yo creo que no está mal, eso es como una especie de advertencia”, “Ojalá el matrimonio les dure más de tres años, porque qué platal que debe pagar”, “Pero si es amor puro, por qué hacen esas cosas” y “No me sorprende que con un esposo así, el suegro haga ese tipo de cosas”, son algunas de las reacciones de los internautas, según Tropicana.

