Día de Acción de Gracias 2022: ¿Cómo ver el desfile de Macy’s?

Llega el 24 de noviembre, y con la jornada se hará presente el tradicional Desfile Anual del Día de Acción de Gracias de Macy‘s, festejado sobre las calles de Manhattan en la ciudad de Nueva York en Estados Unidos.

Todos los años más de tres millones de personas entre americanos y turistas, se congregan alrededor del afamado desfile para ver la caravana de los gigantescos globos, representativos de los comics infantiles más vistos en la historia del entretenimiento. Clásicos como Snoopy, Mickey Mouse, Garfield y unos tantos más, se confunden con los muñecos modernos como Pikachu, Hello Kitty, Buzz Lightyear o Bob Esponja.

¿Cuál es el origen del desfile de Macy’s?

De acuerdo con el portal Activicities, los orígenes del Desfile Anual del Día de Acción de Gracias de Macy‘s se remontan al año de 1920, cuando los jóvenes empleados de la tienda, hijos de inmigrantes europeos, soñaban con celebrar la nueva vida en los Estados Unidos como acostumbraban a hacer en Europa.

En 1924 se realizó el primer desfile, en aquella época participaban animales del zoológico de Central Park, que en 1927 fueron reemplazados por globos. El éxito fue tal, que la tienda decidió que el evento sería anual.

Horario y recorrido del desfile de Macy’s

Según información oficial de la página web de Macy’s, el desfile inicia a las 9:00 de la mañana junto al Museo de Historia Natural, baja por Central Park West, Central Park South y la 6ª Avenida hasta finalizar en la tienda insignia de Macy’s en Herald Square (34th Street). En total, dura unas 3 horas y acaba sobre las 12 del mediodía.

Pero si no puedes asistir al evento en vivo, el desfile se puede disfrutar desde la comodidad de tu casa a través de la cadena NBC, que como cada año, este 2022, hará la transmisión en vivo. También puede verlo vía streaming por Peacock.

Esperamos que millones de familias en todo el país se sintonicen para experimentar la magia de Macy’s Parade. Eso no es todo: las principales celebridades, los mejores presentadores de televisión, los sensacionales talentos y más hacen que nuestra transmisión se sienta como una gran celebración. Compruébalo el jueves 24 de noviembre a las 9:00 a.m. en todas las zonas horarias.

En la página web de Peacock se lee:

“Un espectáculo como ningún otro regresa este año cuando el “Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s” toma las calles de la ciudad de Nueva York y marca el comienzo de la temporada navideña. La marcha número 96 del mundialmente famoso desfile reunirá a la nación en una celebración y contará con 15 globos gigantes con personajes, 28 carrozas, 36 inflables novedosos y patrimoniales, más de 800 payasos, 10 bandas de música y nueve grupos de actuación, una gran cantidad de estrellas musicales y el único Santa Claus”.

Los anfitriones serán la copresentadora y editora legal en jefe del programa Today, Savannah Guthrie, la periodista Hoda Kotb y el 13 veces ganador del Emmy®, Al Roker.

¿Qué esperar este año 2022?

“Este noviembre, al preparar una vez más el escenario para el inicio de la temporada de las fiestas, tendremos el gusto de presentar un espectáculo lleno de magia y maravillas que ayudará a crear recuerdos imborrables con los seres queridos en esta época especial del año”, dijo Will Coss, productor ejecutivo del evento, en un comunicado, de acuerdo con el medio Dallas News.

Informa el portal Activicities, que tradicionalmente, el Desfile Anual del Día de Acción de Gracias de Macy’s incluye caravanas de carrozas, bandas musicales, artistas de Broadway, porristas, payasos y los icónicos inflables gigantes de personajes animados que marchan por las calles de Manhattan frente a millones de espectadores y por supuesto también ¡El trineo de Santa!

Dentro de los nuevos inflables y carrozas para este 2022 estarán los siguientes:

• El Minion Stuart: hace su debut en el desfile de Macy’s 2022.

• Bluey: el adorable cachorro azul de la NBC.

• Greg Heffley: el personaje del libro Diary of a Wimpy Kid.

• La carroza Geoffrey’s Dazzling Dance Party: presentada por Toys’R’Us.

• “Slumberland”: el film de Netflix protagonizado por Jason Momoa.

• FOX Sports también se suma al desfile de Acción de Gracias con un globo gigante representando a un jugador de fútbol para celebrar la Copa Mundial de la FIFA 2022.

• Wonder Bread: La famosa compañía de pan llega por primera vez a Macy’s Parade de Nueva York con una carroza llamada The Wondership.

• Baby Shark: el pequeño tiburón tendrá su propio globo y carroza.

• Una versión renovada del globo de Dino.

Además, para la versión número 96, también estará presente la “Reina de la navidad”, la cantante Mariah Carey, quien desde una de las carrozas interpretara su canción “All I want for christmas Is you”

“El sueño de mi infancia se está haciendo realidad ¡Voy a abrir para el único Papá Noel en el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s de este año!”, escribió ella en la descripción del video que subió a su red social, para revelar toda la sensación positiva que esta noticia le generaba.

Es de señalar que además de la artista pop, otras personalidades como Lea Michele, Gloria Estefan, Paula Abdul, Dionne Warwick, Jordin Sparks y Sean, se harán presentes en el fantástico evento, informó el portal TROME.

