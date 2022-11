Día de Acción de Gracias 2022: Versículos de la biblia para compartir

Como ya es tradición cada año, el último jueves del mes de noviembre, los hogares de Estados Unidos se reúnen en torno a la mesa para dar gracias por todo lo que el año que esta por terminar trajo como bendición a cada uno de ellos.

Esta jornada de gran significado, en donde cada uno de nosotros a través de un gran banquete exalta la abundancia y el privilegio de tener esos alimentos servidos, es una fecha que nació de una “comida de agradecimiento” que unos peregrinos ofrecieron a los indios Wampanoag después ayudarlos a sobrevivir tras su travesía del Atlántico a Massachussets.

🍁Happy Thanksgiving🍁

🍁Feliz Día de Acción de Gracias🍁 pic.twitter.com/T3wCHkLNRg — Helms Elementary (@HelmsDLSchool) November 15, 2022

La historia narra que los Plymouth, sobrevivieron al largo viaje gracias a la solidaridad de los Wampanoag, que les brindaron comida, abrigo, cuidados y también enseñanzas durante el periodo de invierno.

El portal Noticias Ya, dice que gracias a ellos, los peregrinos aprendieron a sembrar maíz, pero mientras llegaba la primavera cazaban aves silvestres y pavos para sobrevivir, y que cuando pasó el otoño, después de una buena cosecha, ofrecieron un banquete en su honor. Y ese significativo momento lleno de agradecimiento es el que hoy se conoce como el Día de Acción de Gracias o Thanksgiving Day.

Ahora bien, siendo esta jornada llena de tanto amor y de gratitud hacia Dios, hacía los demás, hacía la vida, hacía los esfuerzos y la voluntad de crecer, cualquiera que sea la razón, nada mejor que hacerle sentir a los tuyos que este día de glorificación, permitirá que en adelante se le multiplican las buenas cosas.

Para esos amigos, compañeros y familiares, diez lindos pasajes de la Biblia para compartirles este jueves 24 de noviembre de 2022.

Versículos de la biblia para compartir en el Día de Acción de Gracias

✤ “Estad siempre gozosos; orad sin cesar; dad gracias en todo” (1 Tesalonicenses 5:16-18). Solo sabiendo cómo agradecer y buscar la voluntad de Dios tranquilizándonos, Dios nos guiará a comprender Sus buenas intenciones, haciendo que no perdamos la fe y nuestro corazón se acerque más a Él.

✤ “Dad gracias al Señor, porque Él es bueno; porque para siempre es su misericordia” (1 Crónicas 16:34).

✤ “Tú eres mi Dios, y gracias te doy; tú eres mi Dios, yo te exalto” (Salmos 118:28).

✤ “Entrad por sus puertas con acción de gracias, y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre” (Salmos 100:4).

✤ “El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra; y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios” (Salmos 50:23).

✤ “Alabaré al Señor con todo mi corazón. Todas tus maravillas contaré” (Salmos 9:1).

✤ “Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: ¡Amén! La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén” (Apocalipsis 7:11-12).

✤ “Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades; el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión; el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila” (Salmos 103:1-5).

✤ “Den gracias al SEÑOR por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque Él ha saciado al alma sedienta, y ha llenado de bienes al alma hambrienta”, Salmos 107: 8-9

✤ “El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda; y el que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios; y el que no come, para el Señor se abstiene, y da gracias a Dios”.

Play

Día de Acción de Gracias | ¿Por qué se celebra? ¡Hola a todos! Bienvenidos al canal "Kids Academy Español". Hoy vamos a hablar del Día de Acción de Gracias – una de las celebraciones más importantes en Ustados Unidos. En este video te contaremos un poco sobre la historia de la fiesta. ¡Disfruta viendo! ¡Hola niños y niñas! Vamos a hablar de Acción de Gracias,… 2021-11-16T14:00:09Z

LEER MÁS: ¿Quiénes son los estudiantes de la Universidad de Idaho encontrados muertos?