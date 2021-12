¿Abren los bancos la víspera y el día de Año Nuevo 2021-2022?

La cuenta regresiva al 2022 está en marcha, mientras los estadounidenses esperan que la bola de Times Square caiga en la ciudad de Nueva York. Como feriado federal, muchas empresas cierran el día de Año Nuevo, pero ¿se puede decir lo mismo de la víspera de Año Nuevo? ¿Cómo afectan las vacaciones a los bancos y al mercado de valores? Aquí está lo que necesitas saber:

La mayoría de los bancos cierran el día de Año Nuevo

Los bancos suelen abrir durante la semana entre las 8:00 y las 9:00 a.m. y cierran entre las 4:00 y las 6:00 p.m., Según Policygenius. Sin embargo, los feriados federales a menudo interrumpen ese horario.

Según Insider, la mayoría de las instituciones financieras de todo el país siguen el calendario de feriados observados del Sistema de la Reserva Federal. La publicación señaló que, dado que la víspera de Año Nuevo no es un feriado federal, la mayoría de los bancos abrirán el 31 de diciembre de 2021.

El Día de Año Nuevo, sin embargo, se presenta en los días festivos observados, al igual que el Día de los Veteranos, el cumpleaños de Martin Luther King, Jr., el cumpleaños de Washington, el Día de los Caídos, el Decimosexto Día de la Independencia Nacional, el Día de la Independencia, el Día del Trabajo, el Día de la Raza (Día de los Pueblos Indígenas). El día a menudo se observa en su lugar), el Día de Acción de Gracias y el Día de Navidad.

Este año no es diferente. La siguiente lista de bancos se cerrará en observancia del día de Año Nuevo, y algunos bancos presentarán horas truncadas en la víspera de Año Nuevo. La banca en línea permanece abierta en gran medida y muchos centros de llamadas siguen funcionando. Haga clic en su banco para obtener detalles exactos:

• Ameris Bank

• Bank of America

• California Bank & Trust

• Chase

• Columbia Bank (El horario de Nochevieja puede verse afectado, pero el centro de llamadas está abierto)

• F&M Bank (Los bancos cierran a las 4:00 p.m. en la víspera de Año Nuevo)

• F&M Bank & Trust (Los bancos cierran a las 2:30 p.m. en Nochevieja)

• First Citizens Bank

• First Commonwealth Bank

• First Merchants Bank

• Great Western Bank

• KeyBank

• M&T Bank

• NBT Bank

• Peoples Bank

• Regions

• Santander Bank

• SunTrust

• TD Bank

• The Dime Bank (Los bancos cierran a las 4:00 p.m. en la víspera de Año Nuevo)

• UMB

• Wells Fargo

• Westfield Bank (Los bancos cierran a las 3:00 p.m. en la víspera de Año Nuevo)

• WSFS Bank (Los bancos cierran a las 4:00 p.m. en la víspera de Año Nuevo)

• Zions Bank

Algunas sucursales y bancos privados siguen un horario diferente. Si tiene alguna pregunta, verifique con su banco local.

El mercado de valores está abierto el día y la víspera de Año Nuevo

Según USA Today, la Bolsa de Valores de Nueva York y el Nasdaq permanecerán abiertos el día de Año Nuevo, mientras que los mercados de bonos están configurados para hacerlo. cierre a las 2 p.m. el 31 de diciembre de 2021.

Según el sitio web de la Bolsa de Valores de Nueva York, hay una lista de 10 días festivos que se observan en todos los mercados. Estos incluyen el Día de Año Nuevo, el Día de Martin Luther King, Jr., el cumpleaños de Washington, el Viernes Santo, el Día de los Caídos, el Decimosexto Día de la Independencia Nacional, el Día de la Independencia, el Día del Trabajo, el Día de Acción de Gracias y el Día de Navidad.

Sin embargo, este año no se observará el día de Año Nuevo, y Barron cita la regla 7.2. Afirma:

“Cuando un día festivo observado por la Bolsa cae en sábado, la Bolsa no estará abierta al público el viernes anterior y cuando cualquier día festivo observado por la Bolsa sea domingo, la Bolsa no estará abierta al público el lunes siguiente , a menos que existan condiciones comerciales inusuales, como el final de un período contable mensual o anual”.

El mercado de valores permanece abierto durante otro feriado bancario comúnmente observado: el Día de la Raza. La celebración del Día de los Pueblos Indígenas en su lugar es cada vez más común.

