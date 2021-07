Hoy se conmemora la Independencia de los Estados Unidos un dia de gran celebracion como todos los años. El 4 de julio es una fecha importante para los patriotas en donde se llevan acabo un sin número de celebraciones a nivel nacional. Las familias se reúnen a festejar, salen a celebrar y algunas celebran desde la comodidad de su casa. Estas son las películas que recomendamos para todos los patriotas que celebran este día desde casa.

Independence Day (1996)

‘Independence Day’, es un largometraje que rompió récords en los años 90s y ganador de un Oscar. Esta película clásica es de ficción sobre la lucha entre extraterrestres con soldados para salvar la Casa Blanca. En este largometraje sale un discurso patriótico y muy emotivo presidencial en conmemoración del 4 de julio que aunque fue parte de un libreto obtuvo muchos comentarios positivos por las personas que vieron esta película.





Play



Independence Day | Official Trailer #1 |1996 – Independence Day: Resurgence in cinemas & IMAX NOW – Subscribe for more: bit.ly/20thCenturyUK – Keep up to date with the latest news: facebook.com/IndependenceDayMovieUK Experience the original OSCAR®-Winning* sci-fi epic that launched a new era in blockbuster filmmaking with this newly restored edition. Director Roland Emmerich and producer Dean Devlin join forces with an all-star… 2016-05-26T12:11:30Z

Forrest Gump (1994)

Tom Hanks es reconocido por el gran personaje que interpreto en Forrest Gump un personaje inolvidable en el 1994. Este largometraje de ficcion relata la historia de superacion del protagonista que sufre desde pequeño un cierto retraso mental. Pero aparte de las adversidades el personaje narra acontecimientos cruciales de su país durante varias décadas. Forrest Gump es ganador de varios premios importantes incluyendo seis Oscars.





Play



Video Video related to 4 de julio: 5 películas patrióticas para disfrutar la independencia 2021-07-04T14:47:44-04:00

Born on the Fourth of July (1989)

Este largometraje del 1989 protagonizando Tom Cruise narra la historia de Ron Kovic, un veterano paralítico que se manifiesta en contra de la Guerra de Vietnam. Esta película fue la primera nominación al premio Oscar del talentoso actor.





Play



Born on the Fourth of July (1/9) Movie CLIP – Ron Is Shot (1989) HD Born on the Fourth of July movie clips: j.mp/1Jdu5BV BUY THE MOVIE: amzn.to/us1Ewq Don't miss the HOTTEST NEW TRAILERS: bit.ly/1u2y6pr CLIP DESCRIPTION: As chaos erupts around him, Ron (Tom Cruise) continues to fire, but is shot in the chest and falls to the ground. FILM DESCRIPTION: The second of three films by co-writer/director Oliver Stone… 2011-05-27T15:06:59Z

The Patriot (2000)

The Patriot largometraje protagonizada por Mel Gibson en el 2000 y nominado a tres premios Oscar’s es una pelicula de drama, accion, guerra y historia. Esta película es de guerra, ficción y histórica. El personaje de Gibson en este largometraje es un hombre modesto que se ve obligado a unirse a la Revolución Americana cuando los británicos amenazan con quitarle su granja.





Play



THE PATRIOT Trailer (2000) Mel Gibson, Heath Ledger Movie THE PATRIOT Trailer (2000) Mel Gibson, Heath Ledger Movie © 2000 – Sony Pictures "Classic Movie Trailers" Channel: youtube.com/channel/UC7JeI5Ux1MgXt2rrctzbI5A?sub_confirmation=1 "Zero Media" Channel: youtube.com/user/ZeroMediaHD?sub_confirmation=1 #ThePatriot #Trailer 2020-05-29T14:12:07Z

Black Hawk Down (2001)

La película Black Hawk Down es sobre cuando Estados Unidos envió fuerzas especiales a Somalia para desestabilizar al gobierno y llevar alimentos y ayuda humanitaria a la población hambrienta. Ellos usaron helicópteros Black Hawk para bajar a los soldados al suelo, un ataque inesperado de las fuerzas somalíes derribo dos de los helicópteros y a partir de ese momento, los soldados estadounidenses lucharon para recuperar el equilibrio mientras soportan fuertes disparos. Esta historia es basada al libro de el autor Mark Bowden.