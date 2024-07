4 de julio 2024: Frases para compartir

¡Feliz 4 de julio! El 4 de julio de 2024, fecha de patriotismo y de orgullo nacional, por la cual los estadounidenses conmemoran que un día como estos pero del año 1776 se proclamó a los Estados Unidos de América como una nación independiente y soberana.

Para celebrar esta gran jornada festiva junto a tus amigos, conocidos y familiares, nada mejor que compartirles unos bellos mensajes de saludos y felicitaciones por hacer parte de una descendencia que busco la libertad y la propia identidad de su nación.

20 frases, para compartir y exaltar el sentido de patria, este 4 de julio de 2024:

Frases para compartir en este 4 de julio 2024

✱ “El Dios que nos dio la vida nos dio la libertad al mismo tiempo”.

✱ “Que la llama de la independencia siempre arda en nuestros corazones. ¡Feliz Día de la Independencia!”

✱ “En este día especial, celebremos la unidad y el espíritu patriótico de los Estados Unidos. ¡Feliz 4 de julio!”

✱ “Hoy celebramos el espíritu emprendedor y la determinación que forjaron a nuestra nación. ¡Feliz Día de la Independencia!”

✱ “¡En este 4 de julio, celebremos el espíritu indomable de los Estados Unidos y el sueño americano!”

✱ “En este Día de la Independencia, recordemos a nuestros héroes y agradecemos por vivir en una tierra libre. ¡Feliz 4 de julio!”

✱ “Que la libertad brille en cada rincón de los Estados Unidos. ¡Feliz Día de la Independencia!”

✱ “En este día de gloria, recordamos a aquellos que sacrificaron todo por la libertad y renovamos nuestro compromiso de ser ciudadanos valientes y orgullosos”.

✱ “La libertad no es gratuita, es el resultado de la valentía y el sacrificio de hombres y mujeres valientes. Hoy honramos su memoria”.

✱ “El 4 de julio es un recordatorio de que la libertad es un regalo precioso y una responsabilidad que debemos proteger y valorar.

✱ “Creo en América porque tenemos grandes sueños, y porque tenemos la oportunidad de hacer realidad esos sueños”. Wendell Willkie

✱ “Ninguna otra fecha en el calendario simboliza más potentemente todo lo que representa nuestra nación que el cuarto de julio”. Mac Thornberry

✱ “I’m just living out the american dream.” – Madonna

✱ “Que la libertad perdure y la esperanza brille en el horizonte de los Estados Unidos. ¡Feliz 4 de julio!”

✱ “Cuando naces, obtienes un boleto para el espectáculo de monstruos. Cuando naces en Estados Unidos, obtienes un asiento en primera fila.” – George Carlin

✱ “Hoy celebramos el espíritu emprendedor y la determinación que dieron forma a nuestra nación. ¡Feliz día de la independencia!”.

✱ “Donde reina la libertad, florece el espíritu de patriotismo”

✱ “No preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tú país.” – John F. Kennedy

✱ “América es una melodía. Debe cantarse juntos.” – Gerald Stanley Lee

✱ “Celebramos la independencia y la diversidad que hacen grande a Estados Unidos. ¡Feliz 4 de julio!”

