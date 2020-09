¿Zac Efron enamorado? Conoce la nueva conquista del actor

Zac Efron, el famoso actor recordado por su papel protagonista en la película High School Musical, hace un par de meses anunciaba a sus seguidores de sus intenciones de abandonar su vida en Hollywood para radicarse un tiempo en Australia. Y así lo hizo. Poco antes de que comenzara el confinamiento ocasionado por la pandemia del coronavirus, Efron se instaló en Australia para rodar su documental

‘Down to earth’ que trata sobre el cambio climático y la búsqueda de formas saludables y sostenibles para vivir, el cual está próximo a lanzarse en Netflix.

Con la labor cumplida, sus seguidores pensaban que Zac regresaría a su vida en Estados Unidos, pero aparentemente no será así. Y no, no sería por cuestiones laborales, habría una razón mucho más fuerte. Zac Efron estaría pensando en quedarse de manera permanente en este país ya que al aparecer ha encontrado el amor en tierras australianas.

Se trata de Vanessa Valladares, la chica que aparece en las recientes fotografías que circulan por el mundo del internet. En las imágenes captadas por varios medios de comunicación, la pareja se dejó ver por las calles de Australia luego de almorzar en el restaurante The Farm, ubicado a la orilla de la playa en Lennox Head. Luego ambos salieron a caminar tomados de la mano, donde fueron captados por las cámaras.

Pero, ¿Quién es Vanessa Valladares y cómo conoció a Zac Efron?

Valladares es una joven australiana de 25 años que trabaja como mesera en la cafetería General Store de Byron Bay. Fue allí donde ambos se conocieron y comenzaron a entablar una relación mucho más que de amigos. Valladares renunció a su trabajo y decidió trasladarse con Efron a su actual casa en Belongil Beach.

De acuerdo a una publicación de la revista People, una fuente cercana a la pareja afirmó que “Zac conoció a Ness a principios del verano. Comenzaron a salir en julio y recientemente hicieron un viaje de esquí juntos. Se nota que se están divirtiendo. Ella pasa mucho tiempo en su casa”.

Por el momento la estrella de Disney todavía no ha confirmado tener una relación formal con la chica. Aunque de acuerdo al portal TMZ, Efron estaría en la búsqueda de una casa por la zona de Byron Bay, para estar cerca de su presunta novia.

De esta manera el actor dejaría atrás sus días de soltero, luego de terminar su relación con la actriz Halston Sage, con quien comenzó a salir nuevamente a principios del 2020, luego de su breve noviazgo en 2014 cuando rodaban la cinta ‘Vecinos’. Pero finalmente, las cosas no funcionaron y decidieron separase.