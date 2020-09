Forense confirma la causa de la muerte de Xavier Ortiz

Xavier Ortiz, ex integrante de Grupo Garibaldi, fue encontrado sin vida en horas del mediodía de este lunes 7 de septiembre, en una residencia ubicada en Guadalajara, México. Sin embargo, la causa de la muerte del actor y cantante mexicano se esclareció recientemente por parte de un reporte oficial de la Fiscalía de Jalisco.

De acuerdo con información reseñada por Yahoo, la causa de la muerte del actor y cantante Xavier Ortiz “fue la asfixia por ahorcamiento, confirmó la Fiscalía de Jalisco, con lo que se refuerza la versión del suicidio”.

Yahoo también dio a conocer que fue el director de investigaciones de la dependencia, Guillermo Flores Tovar, quien señaló que tras los peritajes se logró determinar que la forma en que murió el ex integrante de Garibaldi fue “asfixia por ahorcamiento”.

Sergio Mayer estalla en contra de la hermana de Xavier Ortiz

Sergio Mayer recientemente manifestó su descontento con la hermana de Xavier Ortiz, Olga Ortiz Ramírez, quien declaró a través de su cuenta oficial en Twitter que su hermano se había suicidado.

“Lo que ella dijo (su hermana) me parece irrelevante, irresponsable, con una falta de empatía y de cariño hacia su hermano, y fuera de conciencia del daño que le puede hacer a su sobrino”, afirmó el político mexicano en una reciente entrevista radial con Javier Poza.

Mayer catalogó de “insensible” y “desafortunado” el comentario por parte de la hermana de su ex compañero en Garibaldi: “Insensible, desafortunado, con falta de empatía, con falta de conciencia, a una usuaria de Twitter, cuando es un tema más íntimo y personal. Me parece hasta un poco cruel la forma en cómo habló. Me parece completamente desafortunado”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio Mayer Bretón (@sergiomayerb) el 5 de Ago de 2020 a las 10:24 PDT

En horas de la tarde del lunes 7 de septiembre, Sergio Mayer anunció el lamentable deceso de Xavier Ortiz a través de sus redes sociales oficiales:

“Con profunda tristeza y gran dolor, informo del fallecimiento de mi querido hermano y gran compañero del Grupo Garibaldi y actor, Xavier Ortiz. Mis sinceras condolencias a su familia, amigas y amigos, y la comunidad artística. #QEPD”.

Horas más tarde después de darse a conocer la noticia de la muerte de Xavier Ortiz, Mayer advirtió a las personas que intentaban lucrarse con fotografías que habían tomado de la escena en donde ocurrió la muerte de su gran amigo:

“El caso del lamentable deceso de mi entrañable amigo y hermano, Xavier Ortiz, se encuentra sujeto a investigación ministerial por lo que, quien ofrezca y/o comercialice, distribuya, utilice o haga uso indebido de fotografías que correspondan a la escena de tan penoso suceso, incurre en la figura del daño moral, prevista y vigente en la legislación nacional. Por ello, se va a demandar al ciudadano o a servidor público que filtrare material gráfico que merece estar resguardado en términos del debido proceso y por protección a los deudos, en especial, a su menor hijo. Llamo respetuosamente a lo medios de comunicación, a las autoridades y a las y los usuarios de redes sociales, a que señalen a la o las personas que estén ofreciendo en venta dicho material, a fin que se actúe en consecuencia, a través de las demandas por daño moral a que haya lugar”.

Con profunda tristeza y gran dolor, informo del fallecimiento de mi querido hermano y gran compañero del Grupo Garibaldi y actor, Xavier Ortiz.

Mis sinceras condolencias a su familia, amigas y amigos, y la comunidad artística. #QEPD — Sergio Mayer Bretón (@SergioMayerb) September 7, 2020

Hermana de Xavier Ortiz confirma que la estrella mexicana se suicidió

Olga Ortiz Ramírez, hermana de Xavier Ortiz, confirmó a través de su cuenta personal en Twitter que su hermano Xavier Ortiz se había suicidado.

La información la dio a conocer minutos después de que Sergio Mayer informó a los medios de comunicación y al público en general sobre el lamentable deceso de Ortiz.

“Mira soy su hermana y muy a mi pesar te digo que se suicido estamos en shock sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa apenas acababa de vender su casa y tenía dinero estamos tan sorprendidos voy rumbo a Guadalajara”, detalló Ortiz Ramírez a un usuario en la plataforma.

Mira soy su hermana y muy a mi pesar te digo que se suicido estamos en shock sabíamos que estaba muy deprimido por el aislamiento, la falta de ingresos y una separación muy tormentosa apenas acababa de vender su casa y tenía dinero estamos tan sorprendidos voy rumbo a Guadalajara — Olga Ortiz Ramirez (@quimicaolga) September 7, 2020

