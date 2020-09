¿Thalía y sus hijos tuvieron COVID-19?: ¡Entérate!

Hace unos días Thalía causó revuelo en redes sociales luego de declararse sobreviviente de la pandemia del coronavirus, haciendo que sus seguidores que tan pendientes están de los mensajes y las noticias que la cantante da de manera directa pensarán que la mexicana se había infectado del COVID-19.

La antigua reina de las telenovelas se sentó a conversar con el programa de televisión mexicano “Ventaneando” de TV Azteca, y allí reveló que en realidad, hasta el momento ni ella, ni sus hijos, ni su esposo Tommy Mottola se han contagiado del coronavirus. La hermana de Laura Zapata explicó que su frase se refería de manera general al hecho de haber salido adelante como una asociación familiar, como una comunidad, y como una sociedad de uno de los momentos más difíciles que ha vivido Estados Unidos y toda la humanidad como es la pandemia por el brote terrible del coronavirus.

“Yo creo que presentar la situación, (es) como decir todos estamos en este COVID, todos estamos en lo mismo, todos estamos librándola como familia, como grupo, como clan, entonces yo creo que fue más esa la impresión de decir estamos aquí, y estamos tratando de hacer lo mejor, el mejor esfuerzo”, dijo la artista, quien enfatizó para que no quedará ninguna duda de que ella y su familia están fuera de contagio del virus.

“Estamos bien, bendito sea Dios. Y dando gracias por la salud, porque estamos ahorita tu y yo aquí, pero todos somos vulnerables”, subrayó la intérprete de “Piel morena”.

Por otro lado, la también actriz, de 49 años, fue interrogada sobre el polémico video que circuló hace varios meses en donde se le escuchaba diciendo palabras de grueso calibre en el momento que se topó con una rana, animal al que le tiene mucho miedo. Thalía sin querer mantener ninguna falsa apariencia confesó que es una mujer grosera en su manera de hablar e incluso hizo una comparación de ella con uno de los personajes de las telenovelas más exitosas.

“Odio las ranas, ojala nunca….se me sale Thalía la del barrio, total, es algo que no lo puedo yo controlar, es como que me florece así la Santa María la Rivera, así rico, sabroso. Yo soy muy mal hablada, y eso es algo en los que estoy trabajando también es porque soy mal hablada, y bueno cuando me enojo todavía peor”, terminó subrayando la famosa cantante y actriz mexicana.

