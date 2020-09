Taylor Swift continúa rompiendo records con su último álbum ¿A cuál legendaria estrella empató?

El último material discográfico de la cantautora estadounidense Taylor Swift, Folklore, continúa rompiendo todos los records a un poco más de un mes de su sorpresivo estreno.

Su octavo esfuerzo, se convirtió en el primer álbum de los últimos cuatro años en pasar seis semanas consecutivas en el lugar número uno de la cartelera Billboard Hot 200, superando a actos como Drake, quien en el año 2016 estrenó su álbum Views y por poco logra una hazaña parecida. También la ubica nada más y nada menos que junto a la legendaria Whitney Houston, cómo las mujeres con más semanas acumuladas en los primeros lugares de los rankings musicales.

Una joya creada en aislamiento

El álbum Folklore fue creado, escrito y producido completamente en aislamiento a comienzos de este año, y cuenta con 16 canciones que Swift liberó al mundo el pasado 24 de julio. Como estrategia, el disco rompió con los acostumbrados lanzamientos anticipados de la chica, y fue anunciado tan sólo 16 horas antes de su estreno.

Taylor Swift – cardigan (Official Music Video)Official music video by Taylor Swift performing “cardigan” – off her album ‘folklore.’ Get the album here: https://store.taylorswift.com ►Subscribe to Taylor Swift on YouTube: https://ts.lnk.to/subscribe ►Exclusive Merch: https://store.taylorswift.com ►Follow Taylor Swift Online Instagram: http://www.instagram.com/taylorswift Facebook: http://www.facebook.com/taylorswift Tumblr: http://taylorswift.tumblr.com Twitter: http://www.twitter.com/taylorswift13 Website: http://www.taylorswift.com ►Follow Taylor Nation Online Instagram: http://www.instagram.com/taylornation Tumblr: http://taylornation.tumblr.com Twitter: http://www.twitter.com/taylornation13 director taylor swift director of photography rodrigo prieto producer jil hardin editor chancler haynes production designer ethan tobman 1st ad joe “oz" osborne visual effects david lebensfeld and grant miller for ingenuity studios gaffer josh davis key grip ryan mcquire storyboards vincent lucido executive producer rebecca skinner A special thank you to our on set medics, COVID-19 compliance personnel and the crew for operating under the strictest guidelines including wearing PPE, practicing thorough sanitization and respecting social distancing during the video shoot. Official ‘cardigan’ Lyrics Written by Taylor Swift & Aaron Dessner Vintage tee, brand new phone High heels on cobblestones When you are young they assume you know nothing Sequin smile, black lipstick Sensual politics When you are young they assume you know nothing But I knew you Dancing in your Levi’s Drunk under a streetlight I knew you Hand under my sweatshirt Baby kiss it better And when I felt like I was an old cardigan under someone’s bed You put me on and said I was your favorite A friend to all is a friend to none Chase two girls, lose the one When you are young they assume you know nothing But I knew you Playing hide-and-seek and Giving me your weekends I knew you Your heartbeat on the High Line Once in twenty lifetimes And when I felt like I was an old cardigan under someone’s bed You put me on and said I was your favorite To kiss in cars and downtown bars Was all we needed You drew stars around my scars But now I’m bleeding Cause I knew you Stepping on the last train Marked me like a bloodstain I knew you Tried to change the ending Peter losing Wendy I knew you Leaving like a father Running like water When you are young they assume you know nothing But I knew you’d linger like a tattoo kiss I knew you’d haunt all of my what-ifs The smell of smoke would hang around this long Cause I knew everything when I was young I knew I’d curse you for the longest time Chasing shadows in the grocery line I knew you’d miss me once the thrill expired And you’d be standing in my front porch light And I knew you’d come back to me You’d come back to me And you’d come back to me And you’d come back And when I felt like I was an old cardigan Under someone’s bed You put me on and said I was your favorite #TaylorSwift #cardigan #folklore 2020-07-24T04:00:09Z

Cardigan: Primer sencillo de Folklore, escrito y dirigido por Taylor Swift

Para el exitoso proyecto, Taylor Swift trabajó con algunos colaboradores de siempre, como Jack Antonoff, de los grupos Fun. y Bleachers, y también trajo a nuevos cerebros al juego, como Aaron Dessner, de la banda The National, con el objetivo de lograr un sonido muy diferente al que nos tenía acostumbrados. Dejos de rock indie, folk, y alternativo, predominan en los temas, que la propia Swift indicó en sus redes sociales cuentan historias de personas que conoce, que imaginó y otras que nunca deseó haber conocido.

In isolation my imagination has run wild and this album is the result. I’ve told these stories to the best of my ability with all the love, wonder, and whimsy they deserve. Now it’s up to you to pass them down. folklore is out now: https://t.co/xdcEDfithq 📷: Beth Garrabrant pic.twitter.com/vSDo9Se0fp — Taylor Swift (@taylorswift13) July 24, 2020

“En aislamiento mi imaginación voló salvajemente y este álbum es el resultado. He tratado de contar estas historias como mejor sé hacerlo, con todo el amor, maravilla y misticismo que merecen. Ahora queda en ti que las compartas. Folklore ya está disponible.”

Estos no son los únicos records que ha roto Taylor Swift con Folklore, incluyendo el Record Guinness como el lanzamiento discográfico más grande por una mujer en la plataforma Spotify, luego de haber sido reproducido más de 80 millones de veces en un sólo día. También se convirtió en el álbum más vendido del 2020, luego de alcanzar las 846,000 copias en sus primeros siete días luego de ser estrenado. Swift también ostenta un importante logro, es la primera mujer en la historia en contar con 7 discos que han debutado consecutivamente en el primer lugar de las carteleras musicales más importantes del mundo.

¡Felicidades, Taylor!