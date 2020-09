¿El juez Simon Cowell estará en la final de America’s Got Talent?

La temporada 15 de America’s Got Talent continuó sus emisiones con el inicio de las semifinales ayer 8 de septiembre, pero una vez más, el juez Simon Cowell estará notablemente ausente. Días antes de que los shows en directo comenzaran, Cowell sufrió una fractura en la espalda por una caída con una bicicleta eléctrica. La lesión requirió cirugía, y Cowell ha estado ausente de los jueces de AGT mientras se recupera en casa. Si bien los compañeros jueces de Cowell continúan deseando su rápida recuperación y regreso, Cowell no ha comentado cuándo (o si) tiene la intención de regresar al concurso televisado de talentos.

La esperanza es que Cowell regrese a AGT “antes del final de la temporada”

Cuando se difundió la noticia del accidente de Cowell y de la cirugía posterior, Heavy le preguntó a una fuente cercana a Cowell y su familia qué significaba la lesión para su regreso a la temporada 15 de America’s Got Talent. La fuente le dijo a Heavy: “Se tiene que mirar día a día, pero todos son optimistas y esperan que pueda regresar antes de que acabe la temporada”. La semana siguiente, la solicitud de Heavy de más comentarios o una actualización sobre su regreso anticipado a America’s Got Talent no recibió respuesta.

Britain’s Got Talent, en la que Cowell también es juez, también se encuentra en las semifinales. Amanda Holden, que es juez de BGT junto a Cowell, explicó a The Sun su visión sobre el posible regreso de Cowell al programa. Ella dijo: “Sé que uno de nuestros productores habló con él a principios de esta semana y dice que está realmente bien”. Ella agregó: “Si yo fuera una mujer apostadora, diría que él volverá para la final de alguna forma porque no creo que pueda soportar perdérsela. Pero en este momento, estamos actuando todos como si no viniera y haciendo lo mejor que podemos sin él “. Ella sugirió que si él regresa antes del final de la temporada, piensa que “lo hará en vivo por Zoom”.

En una entrevista con Deseret News, el semifinalista Kenadi Dodds dijo: “Extraño mucho a Simon, y si Simon, por alguna razón, escucha esta entrevista, vuelve, porque no es lo mismo sin ti. Te necesitamos, porque eres como la roca, la base de AGT“.

Los amigos y la familia de Cowell han estado haciendo bromas sobre su accidente

This just arrived at my house!

Thank you @howiemandel pic.twitter.com/9CnvJgCIq2 — Simon Cowell (@SimonCowell) August 21, 2020

Si bien Cowell no ha estado ofreciendo actualizaciones sobre su proceso de recuperación, parece que se encuentra bien ya que sus compañeros más cercanos no tienen problemas en burlarse de él sobre el accidente de bicicleta que tuvo. En Twitter, Cowell reveló que su compañero juez de AGT, Howie Mandel, le regaló un triciclo. Con una foto del triciclo azul agua, adornado de una canasta, Cowell escribió: “¡Esto acaba de llegar a mi casa! Gracias @howiemandel”.

A bike. A normal bike. Much safer than electric bike.#Greece pic.twitter.com/uul9evnKJP — Tony Cowell (@cowelltweets) September 5, 2020

Tony, el hermano de Cowell, compartió una foto que tomó de una bicicleta en Grecia. Con la foto, bromeó: “Una bicicleta. Una bici normal. Mucho más segura que una bicicleta eléctrica”.

No todo el mundo se está expresando sobre la aterradora herida con ese punto de humor. Holden le dijo a The Sun: “Sinceramente, entré en pánico porque hubiera podido ser fatal. Fue devastador. Recibí un mensaje por la noche. No pude dormir después. Me sentí físicamente enfermo porque no sabía lo mal que estaba. No sabía lo que estaba pasando”. Holden agregó: “Quería que estuviera vivo, pero también quería que pudiera caminar, ya que es un muy buen amigo”.

Los nuevos episodios de la temporada 15 de America’s Got Talent se transmiten en directo en NBC los martes y miércoles por la noche a las 8:00 PM Hora del Este / 7:00 PM. Hora Central.